瞎咪？美國律師請吃披薩 台人事後收到上千美元帳單

台商到律師事務所談案情後被請吃披薩，沒想到一個月後竟收到上千美元帳單。此為示意圖。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

在美國打官司有多花錢？狄鶯救子，得花天價打官司，而美國律師請吃飯，竟然也照算時間收費！一位台商在美國打商標官司，到律師事務所談案情後被請吃披薩，一個月後竟收到上千美元帳單，他哀嘆，沒錢打官司，幾乎就只有敗訴的份。

聯合報報導，松騰實業生產機器人掃地機15年，被規模大25倍的iRobot盯上，被迫用擴廠的錢拿來打專利官司。該公司董事長燕成祥表示，一場官司打下來，得花數百萬美元，所幸最後和解並同意相互授權收場。然而，在美國打官司，他印象最深刻的是，連律師請吃披薩也照時間收費。

燕成祥指出，有次在美國的律師事務所討論案情，到了中午，律師說要請他們吃飯，他提議在事務所裡吃披薩就好。律師因而訂了幾張披薩進來，請大家一起享用，未料一個月後公司竟收到律師事務所上千美元的帳單。

燕成祥說，當時每個月接到的都是2、30萬元美金的帳單，他每個月都為此心驚膽跳，還深刻地感覺在美國打官司，「沒有錢幾乎就是輸的一方」。

對於美國律師連披薩也高額收費，網友認為，「吃飯談公事，當然要收費」、「PIZZA錢是律師出的吧，只是邊吃邊聊那個鐘點費照收」、「這是真的，連回email都跟你算錢，一封大概要收30鎂，助手回」、「時間照算，不是披薩很貴，OK？」、「資本主義泛濫的極致，有錢就是一切」、「美國的律師才是律師，一小時幾百塊美金」。

(中時電子報)

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