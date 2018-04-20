有機與友農業發展論壇 促立有機農業法

2018年04月20日 09:50 中時 許素惠

雲林縣農民大學20日上午舉辦「有機與友善農業暨良好農業規範發展論壇」，探討《有機農業促進法草案》的立法，以及有善環境耕作的推動政策對有機農業末來發展的影響，除了討論現況與制度外，大家也紛紛提出諸多現實遭遇的困難，希望政府協助解決。

該論壇除了農民大學在學學員外，也吸引不少有意投入有機農業的青農、新農參加，農民大學指導老師、虎尾科技大學生物科技系副教授戴守谷舉例，相關農業驗證制度包括吉園圃標章轉型的轉變，對安全農業發展帶來新的契機，因應未來的轉變，農民需要對制度、法規、政策有更多的了解，目標是促進《有機農業促進法草案》立法，俾使有善環境的耕作方式更有保障。

有機農民王玉彰指出，小農為找不到土地耕作所苦，尤其是有機農作，要找到沒有鄰田農藥汙染的田地更是困難，不少人的租地被地主收回去蓋豪華農舍，農耕地旁不斷興建農舍，妨礙正常耕作，同時也擋住陽光。

全國農業經理人協會理事長謝萬來說，農業缺工是大問題，台灣農地面積零碎化，造成難以大型農機耕作，需要很多類型的小型農機以減少對人工的依賴，但這些小農機在國外沒有，國內也買不到。

有山區的農民表示，他們租到山邊的田，常有山豬、猴子等野生動物出沒，弄壞農作物，基於《野生動物保護法》的規定，又不能傷害牠們，很傷腦筋。

(中時 )