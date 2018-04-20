雞排飆漲1片80元 網友揭業界內幕掀兩派論戰

部分雞排暴漲到一片80元，讓不少愛吃雞排的民眾一陣哀號（示意圖／張鎧乙攝）

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中時電子報

今年初至今多家雞排業者喊漲，有連鎖業者雞排飆漲到1片賣80元，價格等於1個便當價格。但有批踢踢（PTT）網友揭露雞排業界內幕說，1片雞肉成本最貴約20到25元，再灑個香料推出不同口味，就能1片賣到70元，讓業者甘願整天站炸爐、滿身油煙味洗不到，因為「太好賺了」。

原PO指出，消費者在傳統市場買的肉雞（包括骨頭/雞胸/雞柳）1斤60元到70元左右，通常來說，雞胸兩片重量350到400公克、雞柳兩條75到100公克，雞骨頭就是剩下的重量。

他說，如果業者大氣一點，就是1斤肉雞對半切賣兩片，骨頭也會留著，1片雞排大概200到250公克左右，雞柳切下後則可賣無骨雞塊。依照上述消費者購買價格，等於說一片肉成本價大概20到25元。若店家大量訂貨，成本還會更低。

原PO還爆料，有雞排業者在5年前想從40元漲到50元，「本來還擔心會被罵，但是發現有『87消費者』會幫忙護航說開店要錢、瓦斯要錢、沾粉要錢、賣貴合理的，現在他灑幾個香料推出不同口味，一片賣70，還是排隊名店呢」。

發文引發網友討論，有留言說，「攤販在賣都沒那麼誇張了，大量進貨的怎麼可能」、「應該是連鎖品牌想藉由品牌效應把天花板拉高」。但有網友認為，「食材本身很便宜，通常最貴是店租」、「市場機制」、「你以為真的人力免錢？」。

此外，今年初就有雞排店老闆公布兩張近年雞肉原料進貨單，比較去年2月10日雞排每公斤價格88元，到今年1月8日雞排每公斤價格調漲到124元，漲幅超過4成，讓他直呼，自家雞排每份賣55元，「快把我壓死」，盼大家不要再砲雞排了。

(中時電子報)

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