陸企在美進行間諜活動 美國會點名華為、中興和聯想

2018年04月20日 09:56 中時 江靜玲

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）今天發布報告指出，中國大陸政府採取多種形式支持企業進行間諜活動，推動政府戰略目標。華為、中興通訊、聯想3家中國大陸企業遭點名。

USCC在這份最新公布的報告中，探討大陸供應鏈對美國資通訊科技（ICT）的影響。報告指出，大陸涉及竊取並濫用智慧財產權，及國家主導的經濟間諜活動。

報告稱，中國大陸政府支持這些公司的形式包括優惠融資貸款，在政府合同招標中獲得優先選擇，以及在被保護行業中擁有壟斷地位。此外，支持的方式還包括官方批准或正式進行的企業間諜活動，目的在於提高大陸企業的競爭力，推動政府其他可能利益。

報告說，華為，中興通訊公司（ZTE）和聯想是3家具有上述特點的中國ICT企業。

報告指出，華為聲稱是員工所有，但與許多大陸公司不同，該公司選擇在香港或美國上市，這將要華為披露其財務；2016年10月，華盛頓自由燈塔則報導，五角大樓參謀人員已提出內部報告警告，不要使用聯想設備。

USCC這份報告出爐時機恰好跟隨在美國商務部對中興通訊發出禁令後。美國商務部16宣布，禁止美國企業未來7年內向中興通訊出售零件。

美國海軍部長史賓塞今天在參議院軍委會聽證會則點名華為，表示有次要簽合約時，發現廠商的合資夥伴是華為，馬上停住。史賓塞的證詞，受到聯邦參議員讚揚。華為在美國國會一直備受懷疑，被認為是對美國國家安全的潛在威脅。

今年1月份，華為試圖和美國電話電報公司AT&T聯手在美國擴大智慧手機銷售管道，但最終未獲成功。

大陸商務部發言人高峰19日表示，美國的有關做法表面針對中國大陸，最終傷害的是自身，希望美方不要低估大陸的決心，大陸將對美國的單邊主義進行「堅決鬥爭」。

(中時 )