這樣最快！平衡貿易 川普促日採購尖端軍備

美國希望日本能增加採購如F-35A戰機等尖端軍備來平衡雙方貿易。（日本航空自衛隊）

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中時電子報

美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行了峰會，18日他在聯合記者會中表示，「將向盟國儘早交付防衛裝備」。

川普並強調，「日本想提升防衛力，而美國將提供幫助，美國在這領域很優秀」。安倍在峰會中曾向川普表示，「要加強防衛能力，需要引進包括美國裝備在內的高性能裝備」。

日經中文網19日指出，華府縮短防衛裝備交貨期限，意在敦促日本加大軍購。不僅如此，美方為了大幅削減對日貿易逆差，還打算讓日本採購戰機等高價、高性能的防衛裝備。而日本對美方發言雖有正面回應，但也有人擔心，這將促使日本增加國防經費。

分析說，川普是想藉此削減每年達7.5兆日元（約2兆台幣）的對日貿易逆差。防衛裝備不僅攸關安全保障，還將影響貿易。

川普期待擴大對日出口汽車和農産品等，不過東京始終態度謹慎。防衛裝備不僅對雙方都有利，而且和汽車與農産品相比，單價較高。川普似乎認為，擴大防衛裝備出口可大幅削減對日貿易逆差。例如，最尖端的F35A隱形戰機每架售價約150億日元（約41台幣）。而日本打算採購42架，但川普希望日本追加採購。

川普在記者會上談完防備裝備後強調，「將加強（美日的）經濟夥伴關係，糾正貿易不均衡問題」。

分析指出，川普的發言是為了調整遽增的美國「對外有償軍事援助（FMS）」。而FMS是指，在出口包含重要機密的裝備之際，美國政府作為窗口推進的交易。對於日本來説，雖然能藉此獲得最尖端裝備，但由於日本政府需預付貨款，同時無法確定裝備的交付時間，因此擔心無法按預定計畫獲得裝備，而一直要求美國加以調整。

(中時電子報)

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