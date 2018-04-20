愛狗及狗 高中生一次養四隻

2018年04月20日 10:15 中時 周麗蘭

雲林縣維多利亞高中三年級學生李若羚收容2隻流浪狗斑斑、熊熊，外加一隻朋友送的高山犬龍龍、老狗皮皮，生活被狗圍繞是她最大的快樂，愛狗及狗，她陳情縣府給流浪狗一個家，自己則立志攻讀動物科學。

雲林關懷動物協會每周日都在古坑綠色隧道設攤，鼓吹民眾認養取代購買，李若羚經常前去當志工幫小浪浪尋找新主人，她把小狗抱在胸前像對待小朋友，溫馨的模樣吸引路人駐足。

她說，大多數人會問「甚麼品種的」、「幾歲」、「乖不乖」，老年人關心的是白腳掌、胸口毛的迷信。

也因此李若玲在動物醫院認養了斑斑，因為牠是裡面最醜的一隻，給斑斑一個家以免收容12天結束被人道處理，也拜託家人不要說牠醜。

家中一次養四條狗不容易，李若玲像狗班長，一隻隻馴服，3歲多的高山犬龍龍腿長80公分、體重40公斤、吼聲宏亮，不怒而威，在她面前像個幼稚園小朋友，沒有她一聲令下，口水直流也不敢吃眼前的餅乾。

皮皮是家中養的老狗，李若羚把她當人看，常常坐在地上抱著說話；原本還有一隻「黑皮」，聰明的黑皮慘遭餵毒而死，李若羚傷心的程度連爺爺看了也不捨，認養了流浪狗「熊熊」安慰她。

李若羚目前努力攻讀生物、化學，也到動物醫院實習，希望考上動物類科的大學，一輩子為流浪貓狗效命。

(中時 )