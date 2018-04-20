節炎美少女操刀 川崎症LINE貼圖上架

2018年04月20日 10:06 中時 林宏聰

台灣川崎症好發率全球第三位，高雄長庚川崎症權威郭和昌創設的中華川崎症關懷協會為了讓更多人了解這個病症，委託罹患風濕性關節炎的21歲美少女黃瑀璇設計2套LINE貼圖，將川崎症眼紅、草莓舌、四肢末端皮膚疹的特徵融入可愛女娃、醫師娃娃，上架20天以來已有5萬5000多次收發紀錄，販售貼圖的收入將全部用來為川崎症病童提供更多照護及衛教。

高雄長庚醫院兒童過敏免疫風濕科醫師郭和昌是川崎症權威，他表示，台灣是川崎症發生率全球第3位的國家，好發於5歲以下孩童，每年約新增1000例，若未及時發現，恐會「燒壞」幼童心臟，留下永久性後遺症，每年4至6月是好發期，今年4月至今，高雄長庚已收治20多例。

他成立的中華川崎症關懷協會致力於讓更多家長了解川崎症，以免孩子遇到時延誤治療時機，因緣際會下，郭和昌得知治療了10多年的風濕性關節炎病患、來自澎湖的女大學生黃瑀璇對畫畫有興趣，因此委託她設計LINE貼圖，用通訊軟體貼圖傳送來推廣川崎症病徵。

黃瑀璇說，去年5月接獲任務，花了3、4個月設計2套貼圖共80張造型，一套是川崎症寶寶、一套則是郭醫師的Q版造型，今年3月15日成功上架，收入將用於病童衛教，短短2周內已累積5萬5000多次收發紀錄，宣傳效果十足。

郭和昌表示，2017年3月24日協會也發行過1次LINE貼圖，加上最新上架的2套，是全球「唯三」針對川崎症設計的LINE貼圖，要用可愛的方式宣導川崎症病童發燒、眼睛紅、四肢末端皮膚疹、嘴巴紅的各種徵狀，作者花了很多巧思。

(中時 )