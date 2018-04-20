NBA》「面具俠」末節爆發 七六人搶回主場優勢

2018年04月20日 09:56 中時電子報 黃及人

原本傳出仍因左眼眶手術無法上場的七六人明星中鋒恩比德，20日突然戴上黑色面具先發上陣，貢獻全場最高23分，外加7籃板、4助攻、3火鍋，幫助七六人128比108輕取地主熱火，2勝1敗戰績重新搶回季後賽首輪主場優勢。

意外戴著黑色面具先發上陣的恩比德，一開始明顯不習慣戴面具感覺，投籃手感欠佳，他的面具也不斷掉下，甚至遭到對方踩壞，幸好這一切負面影響，到了第4節完全消失，恩比德突然手感發燙，獨力帶領七六人擴大領先到兩位數。

儘管身為地主的熱火，仍想努力追上分數，可惜班西蒙斯最後2分31秒接受隊友妙傳，空手切入籃下灌進兩分，幫助七六人取得123比108的大幅領先，邁阿密球迷眼見大勢已去，比賽還沒結束就走了大半，提前宣告熱火敗局。

有了恩比德傷癒歸隊激勵，七六人再次打出強大的團隊進攻，不僅恩比德攻下20分以上，薩瑞奇與伯林納利也各有21分進帳，年度新人王大熱門班西蒙斯也有19分、12籃板及7助攻的接近大三元演出，柯文頓11分。

熱火則以主控卓拉吉奇23分、8助攻表現最佳，威斯洛也有19分、10籃板，不過前役爆發搶下28分的韋德，20日手感變冷，全場投10中2，只拿8分，無法提供熱火更多板凳支援火力。

(中時電子報)