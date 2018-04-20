帶動霧峰觀光發展！爭取開闢乾溪自行車道網

台中市議員李天生表示，推動開闢乾溪右岸3期自行車道，盼未來自行車道網路形成後，將可串聯周邊景點，有效帶動地方觀光發展。（盧金足攝）

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騎乘自行車成為運動休閒風潮，自行車道使用 頻率高，也是民眾最有感的建設之一。台中市議員李天生20日表示，與霧峰區公所爭取開闢乾溪右岸3期自行車道，規畫將自行車道自乾溪橋往上延伸至地震公園，經市府提報前瞻計畫，獲得營建署同意補助5000萬元，體育署會勘也允諾支持，預期未來自行車道網路形成後，串聯周邊景點，帶動地方觀光發展。

霧峰區大力推動的工程內容包括自行車道、觀景平台、休閒座椅、導覽系統、休憩設備、綠美化、欄杆及停車場等，未來串連霧峰林家、地震教育園區、省議會、亞洲大學現代美術館等地方景點，形成優質旅遊動線，帶動霧峰觀光發展。

為完整建置乾溪自行車道網路，繼1、2期工程完成後，加碼爭取擴大自行車道，李天生指出，進行霧峰乾溪整治時，市府水利局花費5000萬元，開闢乾溪1期左岸自行車道工程，由新厝橋至中正橋，長2.1公里，是霧峰第1條自行車道。

市府觀光旅遊局去年度編列1600萬元經費，闢建完成2期中正橋至北豐橋段自行車道，長1.8公里，很多民眾期盼自行車道串連後，可以在安全，風景優美的車道騎乘。

李天生說，依原規畫案，目前仍欠缺乾溪右岸3期自行車道工程，預期建置完成後，將可完整環狀串連，要求市府納入前瞻計畫，並爭取營建署核准補助辦理，總計長達3公里，經費5000萬元。

霧峰區長李鴻裕強調，為發揮更大效益，繼續爭取將乾溪自行車道自乾溪橋往上延伸到地震教育公園，左右兩岸車道共計長4.5公里，經費3000多萬元，已獲體育署同意，還向營建署提報，爭取開闢草湖溪自行車道大峰橋至草湖橋段工程，長880公尺，經費約1000萬元，往東銜接現有草湖溪自行車道。

「未來完成後，霧峰擁有7公里多長的自行車道，將成為重要的自行車運動場所！」李天生說，將要求市府配合編列自籌款，全力推動這些自行車道工程。

(中時 )

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