萌！水獺寶寶「一失足」！意外學會游泳好開心

2018年04月20日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

俗話說，「一失足成千古恨再回頭是百年」，然而超可愛的水獺卻因為失足學會游泳呢！歐亞水獺「金莎」於農曆新年初一中午，以及初二凌晨生下的兩隻小寶寶，目前已經兩個多月大了，保育員在3月21日，透過監視器影像，觀察到寶寶們已經開眼，估計牠們很快就會開始到處探索。果不其然，在上周三凌晨兩點多時，其中一隻寶寶就緊緊尾隨著「金莎」走出巢箱，到戶外活動場四下溜躂，途中水獺寶寶兩度失足落水，媽媽立即下水營救，這段讓保育員看得膽戰心驚的意外過程，竟反倒促成寶寶學會了游泳。

「金莎」陪伴其中一隻寶寶練習游泳（標註）。（台北市立動物園提供）

在金門的野外，白天或是夜晚都可以發現歐亞水獺的蹤跡，不過他們仍以夜晚較為活躍。此外，歐亞水獺是屬於半水棲的肉食性動物，水陸域環境必須同時具備才得以生存。台北市立動物園透過糞便分析，監測「金莎」的孕酮變化，在確認懷孕之後，為了新生寶寶的安全起見，就先將戶外活動場的水池淨空。當「金莎」待產和生產完初期，保育員幫她在巢箱外準備了一個較小的水盆，讓她可以泡泡水舒展四肢，等到寶寶大一些之後，「金莎」也願意花較長時間離開巢箱到戶外活動，這時保育員才又將水池注入約30公分高的水位，希望讓辛苦了一整天的媽咪，在夜深人靜之後，能夠下水放鬆一下身心。

金莎帶領其中一隻水獺寶寶走過獨木橋（標註）。（台北市立動物園提供）

歐亞水獺的育幼方式和小爪水獺完全不同，水獺爸爸並不會提供任何的協助。幸好「金莎」的母性很強，即使第一次當媽就面臨「一打二」的艱鉅挑戰，也絲毫不退縮，她獨自挺過生產的陣痛，並且將兩個寶寶照顧得無微不至。「金莎」育幼的技巧頗為高明、動作俐落敏捷，每一個步驟似乎都自有她的考量，例如保育員在三月下旬時，由監視器影像中觀察到寶寶已經開眼了，預估活潑好動的幼仔很快就會開始四處探索。果然過沒幾天，就在上週三（4/11）凌晨兩點多，「金莎」就帶著其中一隻寶寶，展開首次一對一的親子戶外教學活動。

透過監視器影像，可以看到「金莎」小心翼翼、謹慎緩慢的走在前方，寶寶則是踩著搖搖晃晃的步伐，亦步亦趨地緊跟在媽媽後面，當經過獨木橋時，寶寶一個重心不穩，噗通一聲跌落到下方的水池中，媽媽察覺後立即奮不顧身的跳下水去搭救，並且用吻部及前肢的腳掌輕推寶寶，將寶寶引導至水池斜坡處上岸，再慢慢的步行往巢箱靠近，誰知道回家的途中寶寶一不留神二度落水，「金莎」沒有絲豪的遲疑，再度跳下水中營救，然後再耐心的帶著寶寶返回巢箱休息。

到了4月12日（星期四）的凌晨，保育員再度觀察到「金莎」維持前一晚的模式，以一次一隻的進度，安排寶寶們輪流到戶外活動場探索，並且學習游泳的技能。

歐亞水獺寶寶在4月11日（星期三）凌晨失足落水的事件，縱然是有驚無險的小插曲，但這場意外卻讓隔天一群擠在監視器前方，拼命瞪大眼睛想看個仔細的工作人員，著實嚇出一身冷汗！

這也才恍然大悟，原來「金莎」照養孩子其實是有經過「深思熟慮」的，以外出溜躂來說，最初一次只帶一個寶寶，如此才不會手忙腳亂，而這次的事件也再度的印證了母親的偉大之處，當孩子發生危險時，媽媽總是第一個挺身而出的，「金莎」對孩子們無私的關愛，深深的感動了在場的每一位同仁。

(中時電子報)