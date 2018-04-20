旅館業剉著待！7月砍年金大風暴 經濟影響達百億

雖然台灣有為數眾多的外籍旅客，但台灣觀光業的命脈其實是國民旅遊。圖為台中旅遊展業者設攤積極招攬客人。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

軍人退休新法還在立法院討價還價，而公教年金新制7月即將上路，它將對國內經濟造成多大衝擊？台中旅館公會預估，軍公教是國民旅遊的主力，一旦年金縮水，將減少10億觀光休閒支出，加上循環效果，整體影響將多達80至100億。

中評社報導，退休公教人員荷包將大失血，首當其衝的就是旅遊業。台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，雖然台灣有為數眾多的外籍旅客，但台灣觀光業的命脈其實是國民旅遊，少掉主力軍公教的消費，絕對會直接反映台灣的景氣。

鄭生昌評估，年金改革新制上路，預估減少10億觀光休閒支出，加上循環效果，可能影響台灣整體經濟將多達80至100億。鄭生昌透露，其實除了軍公教，台灣的商務客也一直在遞減中，尤其中部旅宿業的支撐族群，就是商務客，商務客消費力強，可以住比較好的旅館，餐飲支出也高。

近來台灣商務客卻持續減少，鄭生昌表示，主要是因為台灣景氣不好，會展中心興建沒有長足的進展，畢竟國際大型商展，國際買家來台，才是旅宿業的財神爺，近年政府也沒有大型建設，導致台灣商務客減少，政府一定要及早因應。

鄭生昌分析，目前旅宿業已經太飽和，未來還有很多飯店要開幕，可預期將有崩壞現象，或是業界採取流血競爭，就像是高雄的85大樓，價格殺到根本沒利潤。

(中時電子報)

文章來源：7月砍年金大風暴　旅館公會：經濟影響百億

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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