國軍同款 美因安全疑慮暫停接收AH-64E阿帕契直升機

2018年04月20日 10:30 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國陸軍近期宣佈，懷疑因主旋翼固定螺栓（strap pack nut）出問題，且製造商波音（Boeing）也未能第一時間承諾改善，暫停接收AH-64E型阿帕契直升機（AH-64 Apache）。同款機型除美軍使用外，還外銷至印度、印尼、卡達等國，中華民國國軍亦有購買多架服役中。

陸軍航空隊長官陶德准將（Thomas Todd）指出，「美軍對此非常不高興，品質不良的螺栓，會造成直升機的旋翼出問題，直接對於飛行員與載運的官兵產生安全疑慮。」美軍已向波音要求重新設計新款螺栓、並提出安全測試報告，波音也將於今年夏季開始，提供新版螺栓替換。目前已有653架AH-64E型阿帕契直升機投入服役，陶德准將表示，我們將靜觀其變，不希望因為零件問題，造成機隊裝備和人員無謂的傷亡損失。

以美洲原住民阿帕契族命名的戰鬥直升機，是當前美軍與其友邦最著名的主力戰鬥直升機，最早由休斯飛機公司（Hughes Aircraft）生產製造，目前則由波音負責。1983年開始生產、1986年正式投入服役，是美國陸軍、日本、以色列空軍和中華民國陸軍等國的主力直升機，搭載火力除了30公釐M230鏈炮外，還能掛載地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）與火蛇70航空火箭彈（Hydra 70），精密的雷達系統與飛行員夜視系統，最大飛行距離達1,900公里，都讓阿帕契直升機被受好評。

事實上，美國陸軍從2013年起，就發現類似問題，但5年來，仍先後發生了8起意外事故。2016年在肯塔基州墜毀、造成兩名飛行員殉職；本月初同一基地又一次發生墜機，同樣造成兩名駕駛員身亡，讓本就缺少飛行員的美軍損失慘重。對於軍方的質疑，波音稍早也發出聲明表示，「我們會把戰士的生命安全和產品的可靠程度，放在最高位階。對於直升機的問題，也將和陸軍合作解決，希望盡早恢復訂單出貨。」

(中時電子報)