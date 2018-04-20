遭指涉共諜案 王炳忠要周玉蔻自拍影片道歉

王炳忠提民事求償，告周玉蔻妨害名譽，他說要周登報和自拍影片道歉。（王己由攝）

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名嘴周玉蔻去年在政論節目和臉書上指新黨發言人王炳忠，為大陸發展軍事訓練組織，是中共線民，還說王父王進步帳戶匯進500萬款項，王氏父子認為周所言不實，妨害父子名譽，除提刑事自訴，還提民事求償，台北地方法院20日首次開庭，王炳忠認為周玉蔻是法院認定的誹謗慣犯，他願意依法官建議和周進行調解；周若能登報道歉，並自拍道歉影片在臉書和所上政論節目上播放，他願意和解。

王炳忠因陸生周泓旭共諜案被列為證人，去年12月19日清早遭檢調大動作搜索約談，案發後周玉蔻接連在政論節目上和個人臉書，指王炳忠為大陸發展軍事訓練組織、是中共線民和第五縱隊等，還說王父帳戶匯進折合台幣500萬元的美金，王炳忠和父親王進步，認為周的說法不實，嚴重污衊父子名譽，今年初遞狀自訴周玉蔻涉犯洩密、誹謗等罪嫌，並另提民事求償148萬7000元。

北院民庭20日上午開庭，周玉蔻並未到庭，原告王炳忠當庭向法官說，他在周泓旭案迄今還是證人身分，周的說法嚴重誹謗聲譽，因民事求償和刑事自訴事實相同，希望能暫時停止訴訟，等待刑事自訴案有了判決結果再繼續進行。

不過，法官說，若周有到庭可合意停止訴訟，本案是否可停止訴訟，須經合議庭評議決定。法官接著詢問本案有無調解可能？王炳忠明確說：「我願意」，但話鋒一轉說，據他了解，周過去在民事案件幾乎習慣性不出庭，他可以調解，但調解條件須周本人到，才能當面了解。

庭審後，王炳忠說，他願意和周玉蔻調解，條件他也想好，包括登報道歉，還有自錄一段影片在臉書、參加的政論節目上播放道歉等。

(中時 )

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