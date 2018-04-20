殯葬服務再進化 北市二殯開發牌位查詢系統

北市民政局為降低電梯冰冷感，為市立第二殯儀館景仰樓飾貼美化客梯門面，透過藝術作品撫慰哀思情緒，達到療癒民眾效果。（北市殯葬處提供）

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北市殯葬服務再升級，在第二殯儀館拜飯區，創全國之先開發牌位查詢系統，方便進行祭拜及追思，免去找尋時間及不便，此外推出客梯門面美化、飲料販賣機增加電子票證支付功能等貼心便民服務，提供民眾更優質的現代化治喪服務。

殯葬處第二殯儀館景仰樓2016年底完工啟用，採立體化設計，地上層為殯儀禮廳和辦公空間，地下層為遺體化妝室、冷凍櫃等殯殮空間，因此民眾搭乘電梯的頻率增加。

北市民政局長藍世聰表示，為了降低電梯的冰冷感，殯葬處特別以「花卉油畫」為主題，飾貼美化客梯門面，家屬和親友在等電梯時，透過藝術作品撫慰哀思情緒，達到療癒效果。

另外，北市殯葬處長洪進達說，為因應去年醫殯分流政策增加的靈位牌放置需求，二殯將原停用的丁級禮廳整修為靈位牌區，並命名為「蓮位堂」，增設436個放置牌位區，以滿足治喪家屬需求。

洪進達指出，因為牌位數量眾多，亡者親友前來祭拜時，只能洽詢家屬或現場逐一找尋，甚為不便，殯葬處創全國之先開發牌位查詢系統，結合QR code技術，只要以手持行動裝置掃描QR code，即可連結查詢網頁，輸入亡者姓名關鍵字，快速得知牌位確切位置，方便進行祭拜及追思，免去找尋時間及不便。

他說，一殯、二殯館區內的飲料販賣機同時全面更新為具有電子票證支付的功能，治喪民眾可使用悠遊卡購買飲品，解決臨時手邊沒有零錢的不便。

(中時 )

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