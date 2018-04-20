MLB》反洋基！紅襪3A主題周名字有這兩字禁入場

紅襪和洋基先前打群架，紅襪投手凱利(左)毆打洋基奧斯丁。(美聯社)

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中時電子報

紅襪和洋基日前爆發衝突，主角喬凱利(Joe Kelly)和奧斯丁(Tyler Austin)雙雙吃下禁賽，向來就是世仇的兩隊，樑子結得更大了，現在這把火，還延燒到小聯盟3A，據美媒報導，紅襪3A準備在5月初辦「邪惡帝國周」，名字只要有Tyler跟Austin的球迷，將被禁止入場。

事件發生在台灣時間4月12日，當時紅襪在主場面對洋基，奧斯丁一次滑上二壘的動作，疑蓄意踢到游擊手霍特(Brock Holt)，引起紅襪球員不滿。隨後奧斯丁下個打席上場，喬凱利二話不說，火球直接往他身上招呼，奧斯丁不滿，上前跟喬凱利大打出手，雙方板凳清空。

造成衝突的兩名事主，都被處以禁賽跟罰款；喬凱利禁6場，奧斯丁禁5場。對紅襪而言，當然力挺自家子弟兵，現在體系下的小聯盟球隊，也發起動作「反擊洋基」；紅襪3A透過推特宣布，美國時間5月5日跟6日主場對洋基時，將發起「邪惡帝國周」。

活動期間，任何球迷只要名字有Tyler跟Austin，皆會被禁止入場；反之，如果球迷名字有Joe或Kelly，該天可以免費進場。不只如此，名字裡如果有Aaron、Gary、Aroldis、Didi、CC、Jacoby、Masahiro、Giancarlo，想進場得付比一般多一倍的票錢。

後面幾個名字，都是洋基主力的名字，包括賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)、查普曼(Aroldis Chapman)、桂格瑞斯(Didi Gregorious)、沙巴西亞(C.C.Sababthia)、艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)、田中將大和史坦頓(Giancarlo Stanton)。

(中時電子報)

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