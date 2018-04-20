為軍人年改停發採訪證 藍委：民進黨怕什麼？

為讓軍人年改相關草案在今天立法院院會順利付委，民進黨立委今天上午7時進入議場並站上主席台，確保院會可順利進行。（陳信翰攝）

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立法院外更增派警力，防止意外發生。（陳信翰攝）

行政院上週將軍人年金改革草案送立法院審查，今天立法院會將草案付委。國民黨立法院黨團批評，民進黨政府沒做好溝通，軍人年改就想闖關，號稱是最開放的政府，卻停發單日媒體採訪證，甚至有8名警察欲逮捕一名拍攝拒馬蛇籠的民眾，根本是理虧心虛、當家鬧事。

國民黨團書記長李彥秀說，立法院秘書處發了一張公文，指下週將停發單日媒體採訪證，已經違反新聞自由，「過去強調的開放政府在哪裡？」軍人年改上週才出行政院，溝通才正式開始，前面的都叫「政令宣導」。民進黨立委一早就到議場門口排隊，更凸顯理虧心虛，「如果有完整溝通，民進黨到底在怕什麼？」

李彥秀說，今早有一名吳姓民眾，只是對立法院外圍著層層拒馬圍籬感到好奇，拍了張照片，馬上遭8個警察包圍要帶回派出所，民進黨立委也要求警察保護，批評根本是警察國家、大開民主倒車，要提醒民進黨「當家不鬧事」。

李彥秀說，軍人年改影響國家募兵制及軍人團結士氣，民進黨立委段宜康卻說軍人是貪婪、貪得無厭，而且軍人年改滾動式修正，代表未來可能改第2次、第3次，更增加軍人的不信任感和不確定性。國民黨團要求段宜康必須向軍人道歉，且要開4場以上公聽會，否則軍人年改造成的衝擊對立，民進黨要負最大責任。

(中時 )

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