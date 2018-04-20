不能讓孩子輸在起跑點,細心媽發現6歲兒右腿異常

2018年04月20日 11:01 中時 馮惠宜

長安醫院副院長林茂仁解釋6歲小弟弟影像檢查的結果。（馮惠宜攝）

這個媽媽好細心，只是發現6歲的兒子從坐變站時會略跛行，帶他就醫診所醫師也未發現異常，但媽媽契而不捨下帶到台中太平區長安醫院就診，透過核磁共振發現小弟弟罹患右側先天性「股骨頭缺血性壞死」，幸好病況還未惡化，穿髖關節外展支架，搭配藥物治療，再定期追蹤應可免於股骨塌陷。

台中長安醫院副院長林茂仁指出，先天性「股骨頭缺血性壞死」約一萬名兒童才有一人會發生，這個媽媽相當細心，只是發現近一年兒子從坐起身要邁步會偏跛，開始尋醫之旅，未料就讓他發現兒子右側股骨有這個罕見疾病，由於股骨位於骨盆銜接髖關節處，承受上半身重量，即早發現可以免於嚴重壞死造成的塌陷、殘疾。

林茂仁說，透過核磁共振影像可見，左邊是正常圓形股骨頭及骨髓；右邊雖形狀外觀也算正常、但明顯可見白白的地方有水，表示它某部分供應骨股頭的血管可能出差錯，致使血液跑不進去而造成所謂「股骨頭缺血性壞死」，更嚴重可能導致整個股骨頭垮掉。

由於陳小弟弟算是初期患者，故建議先穿髖關節外展支架，使走路時可以用左腳著地使力，以減輕右腳行走的負擔，此外再搭配以治療骨質疏鬆藥物，讓它不會再繼續惡化下去，後續三個再持續追蹤觀察。

林茂仁解釋，在疾病的分類上，陳小弟弟這個案例算是「非特異性、沒有病因的缺血性壞死」，但小朋友不建議太小置換人工關節，故陳小弟以保守治療為主，讓他不致繼續惡化下去；若持續沒有改善，則可施以切骨術轉移壓力的部分，因是侵入性療法，基本上小孩還是先以最不傷害的原則，讓他得到最好的治療為主。

(中時 )