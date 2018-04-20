不能讓孩子輸在起跑點,細心媽發現6歲兒右腿異常

從磁振造影檢查發現左邊是正常圓形股骨頭及骨髓；右邊明顯可見白白的地方有水，表示它某部分供應骨股頭的血管可能出差錯，致使血液跑不進去而造成所謂「股骨頭缺血性壞死」。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
長安醫院副院長林茂仁解釋6歲小弟弟影像檢查的結果。（馮惠宜攝）

這個媽媽好細心，只是發現6歲的兒子從坐變站時會略跛行，帶他就醫診所醫師也未發現異常，但媽媽契而不捨下帶到台中太平區長安醫院就診，透過核磁共振發現小弟弟罹患右側先天性「股骨頭缺血性壞死」，幸好病況還未惡化，穿髖關節外展支架，搭配藥物治療，再定期追蹤應可免於股骨塌陷。

台中長安醫院副院長林茂仁指出，先天性「股骨頭缺血性壞死」約一萬名兒童才有一人會發生，這個媽媽相當細心，只是發現近一年兒子從坐起身要邁步會偏跛，開始尋醫之旅，未料就讓他發現兒子右側股骨有這個罕見疾病，由於股骨位於骨盆銜接髖關節處，承受上半身重量，即早發現可以免於嚴重壞死造成的塌陷、殘疾。

林茂仁說，透過核磁共振影像可見，左邊是正常圓形股骨頭及骨髓；右邊雖形狀外觀也算正常、但明顯可見白白的地方有水，表示它某部分供應骨股頭的血管可能出差錯，致使血液跑不進去而造成所謂「股骨頭缺血性壞死」，更嚴重可能導致整個股骨頭垮掉。

由於陳小弟弟算是初期患者，故建議先穿髖關節外展支架，使走路時可以用左腳著地使力，以減輕右腳行走的負擔，此外再搭配以治療骨質疏鬆藥物，讓它不會再繼續惡化下去，後續三個再持續追蹤觀察。

林茂仁解釋，在疾病的分類上，陳小弟弟這個案例算是「非特異性、沒有病因的缺血性壞死」，但小朋友不建議太小置換人工關節，故陳小弟以保守治療為主，讓他不致繼續惡化下去；若持續沒有改善，則可施以切骨術轉移壓力的部分，因是侵入性療法，基本上小孩還是先以最不傷害的原則，讓他得到最好的治療為主。

(中時 )

婚結不成男方討70萬元花費合理嗎… 五大門派節電十八招　邀全民來新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。