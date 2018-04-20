家長表態力挺 柯P：做該做的事而已

2018年04月20日 11:11 中時 張潼

台北市長柯文哲今早到社子島富安國小出席「行動社子島 VR我的家」行動學習發表會，因是教育相關行程，會後他被媒體問到怎麼看台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州，昨天在臉書發文力挺「柯為了教育沒讓我們失望過」、「哪個民進黨議員嫌自己票太多，我號召旗下家長會長用選票抵制？」他說，應該是抹黑抹紅太過頭，引起（家長）反彈，他自己只是做好該做的事而已。

謝俊州具有民進黨籍，但在一片綠營基層反柯、議員也跳出來批柯的同時，他19日卻選擇在臉書發文力挺柯文哲，指柯在台北市教育上做得很好，如果有民進黨候選人不挺柯，就是嫌自己票太多，他要號召旗下所有家長會長用選票抵制。

對此，今早剛好到學校參加活動的柯文哲回應表示，應該是他被抹黑、抹紅到一個太過頭，引起（家長）反彈啦，但應該也不是針對議員。最後他問媒體可不可以問其他問題，今天是來宣傳很正面的政策，應該多問些正面的問題。

是否自認對教育有很大貢獻？柯文哲說，哪有很大的貢獻，做該做的事而已，像網路人權，透過學校智慧化去推動。不管教育還是各方面，每天做該做的事，該做的就一直推出去。

媒體追問，議員的支持和家長的支持，哪個比較重要？柯文哲僅笑回，解決市民生活所需是第一要務；而422很多綠營議員也要參加反柯遊行，他還是說，每天做好該做的事就好，台灣政治不應當只有選舉，真糟糕！

另外，針對民進黨議員中午要與柯便當會，卻只有高嘉瑜、王威中打算出席，對此柯文哲也緩頰，陸續會有人來，議員還是有選民的請托，加上議員也是市府了解民意的重要媒介，他們會建議哪些地區該做哪些事，若有道理還是給他們做。

(中時 )