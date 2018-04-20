新北戶政展 體驗邁向400萬人口的幸福

2018年04月20日 11:20 中時 葉德正

新北戶政展20日在板橋火車站B1展出，由新莊在地百年歷史的小西園布袋戲第三代新西園布袋戲偶與市長朱立倫互動熱鬧揭幕，除展出戶政檔案資料文物，更透過影音、VR等多媒體技術的趣味，讓參觀民眾更了解新北的歷史軌跡及在地人文風貌，連天后蔡依林也成為介紹重點。

朱立倫表示，戶政業務與每個人生活息息相關，透過戶政資料，可看出每個人的生命軌跡和時代背景。去年戶政展結合十大宗親會及景點吸引超過20萬參展人次，今年更要從歷史照片、地方風土與人物、影音科技等不同面向，引領大家回首新北市邁向400萬人口的發展歷程，對這塊土地產生認同感與光榮感。

民政局長江俊霆表示，本次展覽自即日起至4月30日止，分為「以人為本」、「戶政齊家」及「新北願景」等3大主題區，特別羅列各年代生活老照片、文物、50到60年代影像紀錄，帶大家重拾老記憶；另外也精選24位深耕地方及出身新北的知名人物及創作展示，搭配VR眼鏡體驗新北美景，讓大家看到新北的人文薈萃。

除了加拿大籍馬偕醫生、企業巨擘王永慶台灣史上首位醫學博士杜聰明，包括雲門舞集創辦人林懷民、歌手蔡依林等名人介紹，還有展示製墨達人陳嘉德手工松煙墨、芒雕大師陳逢顯芒雕作品、天燈達人胡民樹天燈製作器具、及李友邦將軍抗日書籍等。

在「新北願景」展區，特別設置360VR虛擬實境專區，在展場就可以實境體驗深澳、九份與平溪天燈壯闊風光與美景，及市府近年的施政成果，透過趣味互動及寓教於樂模式，共同見證新北400萬人口發展的新里程。

民政局表示，「戶政展」每日開放時間為上午9時-晚上8時，為期11天，現場除提供免費導覽，每日並有2場有獎徵答活動，透過互動遊戲讓市民了解戶政服務的時空變化。另外，現場也設有行動戶政櫃檯，提供民眾自然人憑證申辦、快速遷入等服務，讓民眾在瞭解戶政歷史之餘，也能感受新北戶政的便民服務。

(中時 )