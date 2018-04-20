鴻運計劃原型 美國海軍波特蘭號船塢運輸艦將服役

美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦波特蘭號將於美國時間21日上午10時正式成軍。(圖/美國海軍 107年4月20日）

友善列印
中時電子報

綜合媒體報導，美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦(LPD)11號艦，以奧勒岡州波特蘭市命名的LPD 27波特蘭號（USS Portland），目前已經駛抵「玫瑰之城」波特蘭市，即將於美國時間21日舉行成軍典禮。

USS PORTLAND (LPD 27) 成軍預告片

波特蘭號駛入哥倫比亞河

聖安東尼奧級船塢運輸艦長208.4公尺(684英呎)，寬32公尺，排水量25,000噸，最高航速22節，可搭載最多800名海軍陸戰隊員、LCAC氣墊登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、CH-53種馬式運輸直升機、AH-1Z蝰蛇式攻擊直升機、UH-1Y休伊式通用直升機、MV-22魚鷹式傾斜旋翼機。

波特蘭市消防局的消防艇噴水歡迎波特蘭號進港，此為第二艘以盛產玫瑰的波特蘭市命名的軍艦。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號的飛行甲板。（圖/美國海軍 107年4月20日）
停放在飛行甲板上的MV-22魚鷹式傾斜旋翼機。（圖/美國海軍 107年4月20日）
波特蘭號的艦艏，右方為Mk 46式30公釐機砲，注意已有四次命中記錄。圖片攝於1月9日通過巴拿馬運河時。（圖/美國海軍 107年4月20日）

LPD 27波特蘭號由英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）承造，造船成本16億美元（約新臺幣470億新臺幣）。

MH-60S騎士鷹與波特蘭號共同執行訓練。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號上的小艇。（圖/美國海軍 107年4月20日）

以聖安東尼奧級為參考原型的中華民國海軍「鴻運計劃」，據中央社16日報導在本月3日決標，斥資新臺幣46億3500萬元建造「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦，在理想情況下預計於民國110年服役。

波特蘭號艦上餐廳供應的餐點，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號艦上餐廳一景，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）
波特蘭號艦上餐廳供應的甜點，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）

新型兩棲船塢運輸艦艦身長度153公尺，最高船速21節、續航力約7,500海浬。可運載LCU通用登陸艇、LCM機械登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車與直升機等。若發生重大天災，也可作為野戰醫院，執行人道救援等任務。

(中時電子報)

文章來源：New Navy ship named after Portland arrives at Columbia River

文章來源：USS Portland steams into town for commissioning

文章來源：國造新型兩棲船塢運輸艦 台船46億得標

國軍同款 美因安全疑慮暫停接收A…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。