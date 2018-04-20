鴻運計劃原型 美國海軍波特蘭號船塢運輸艦將服役

2018年04月20日 11:33 中時電子報 喻華德

綜合媒體報導，美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦(LPD)11號艦，以奧勒岡州波特蘭市命名的LPD 27波特蘭號（USS Portland），目前已經駛抵「玫瑰之城」波特蘭市，即將於美國時間21日舉行成軍典禮。

USS PORTLAND (LPD 27) 成軍預告片

波特蘭號駛入哥倫比亞河

聖安東尼奧級船塢運輸艦長208.4公尺(684英呎)，寬32公尺，排水量25,000噸，最高航速22節，可搭載最多800名海軍陸戰隊員、LCAC氣墊登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、CH-53種馬式運輸直升機、AH-1Z蝰蛇式攻擊直升機、UH-1Y休伊式通用直升機、MV-22魚鷹式傾斜旋翼機。

波特蘭市消防局的消防艇噴水歡迎波特蘭號進港，此為第二艘以盛產玫瑰的波特蘭市命名的軍艦。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號的飛行甲板。（圖/美國海軍 107年4月20日）

停放在飛行甲板上的MV-22魚鷹式傾斜旋翼機。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號的艦艏，右方為Mk 46式30公釐機砲，注意已有四次命中記錄。圖片攝於1月9日通過巴拿馬運河時。（圖/美國海軍 107年4月20日）

LPD 27波特蘭號由英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）承造，造船成本16億美元（約新臺幣470億新臺幣）。

MH-60S騎士鷹與波特蘭號共同執行訓練。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號上的小艇。（圖/美國海軍 107年4月20日）

以聖安東尼奧級為參考原型的中華民國海軍「鴻運計劃」，據中央社16日報導在本月3日決標，斥資新臺幣46億3500萬元建造「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦，在理想情況下預計於民國110年服役。

波特蘭號艦上餐廳供應的餐點，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號艦上餐廳一景，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）

波特蘭號艦上餐廳供應的甜點，攝於去年感恩節。（圖/美國海軍 107年4月20日）

新型兩棲船塢運輸艦艦身長度153公尺，最高船速21節、續航力約7,500海浬。可運載LCU通用登陸艇、LCM機械登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車與直升機等。若發生重大天災，也可作為野戰醫院，執行人道救援等任務。

(中時電子報)