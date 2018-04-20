民眾空拍揪粉塵汙染 環保局也跟進空中搜證

2018年04月20日 11:22 中時 呂妍庭

嘉義縣環保局人員登門稽查，馬上發現廠方多項製程不符空氣汙染防治操作規範，當場開罰，並要求業者限期改善。（呂妍庭翻攝）

有民眾在臉書社團，PO出空拍機實地拍攝灰鐵鑄造工廠排放粉塵造成汙染的影片，嘉縣環保局得知後，也跟進出動空拍機搜證，疑似廠方已有所取締，環保局未監測到汙染狀況，因民眾檢舉影片清楚呈現廠方違規狀況，環保局決定直接上門稽查，馬上發現廠方多項製程不符空氣汙染防治操作規範，除當場開罰，也要求業者限期改善。

林姓民眾在臉書社團《朴子民意觀察站》PO出影片，指他在朴子工業區上班，長年看到一家鑄造廠排放粉塵汙染，雖曾透過公司向鑄造廠反映，鑄造廠卻是把粉塵排放管改設置到屋頂，讓環保局稽核員看不到，經空拍機搜證，才清楚拍下排放粉塵過程，強調他無法接受這種未經處理就將粉塵排放的行為。

環保局從臉書掌握到該鑄造廠違法狀況，19日立即派員查察，並分別在當天上午和下午進行兩次空拍蒐證，雖未發現有排放粒狀污染物情事，但稽查員進廠稽查，馬上就找到廠商的4大缺失，包括脫模及珠擊製程產生的廢氣分別經袋式集塵後，集中至方形排放管，但作法明顯和核發給該公司的排放許可證不符。

稽查員還發現該廠多處監控袋式集塵器處理效能的儀表損壞，違反許可證規定，環保局空氣噪音防治科長蔡彥宏說，就因為監控儀表損壞，無法查知污染防制設備效能，才導致粉塵大量排出，也就是民眾拍到的黑煙污染。另外，工廠電氣爐產出的廢氣未依許可證內容連接至旋風集塵器，以及該廠增設3台研磨機等情節，均未依固定污染源操作許可證內容操作，已違反空氣污染防制法第24條規定。

蔡彥宏說，當下已依違反空氣污染防制法第24條規定及第57條，處以10萬以上、100萬以下罰緩，因處分內容涉及該廠多條製程，未改善前業者幾乎等同半停工狀態，相信廠方會盡快改善，也因此事件的前車之鑑，未來環保局會特別針對類似工廠採空拍機搜證方式稽查。

(中時 )