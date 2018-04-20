日在野黨杯葛國會審議 逼財相麻生太郎下台

安倍重要副手、副首相兼財務大臣的麻生太郎。（圖/新華社）

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日本立憲民主黨、希望之黨等6在野黨，20日因執政黨不回應副首相兼財務大臣麻生太郎辭職的要求，決定杯葛眾院內閣、厚勞兩委員會，預計眾院環境委員會也將流會，國會審議陷入空轉。

內閣、厚勞兩委員會20日在執政的自民、公民兩黨以及日本維新會議員出席，在野黨議員缺席的情況下開始質詢。

有關日本6在野黨向執政黨提出麻生應負起任命責任，辭官下台的要求，日本內閣官房長官菅義偉20日在記者會上表示，「希望財務省能努力挽回信賴。」，他再度強調，麻生無需請辭。

財務省先有前國稅廳長官佐川宣壽因竄改有關「森友學園」的公文而自行請辭，後來又有事務次官福田淳一性騷擾女記者卻打死不承認，但也自行請辭。財務省在處理這兩件醜聞時，都先採取護航的態度，後來發現竄改公文、性騷女記者都有事實根據，更引起民眾的反感。

日本首相安倍晉三18日赴美訪問前，曾信誓旦旦地表示將查明真相，切除膿胞。在野黨表示，「首相本身就是膿胞的孕育者，包括首相在內都應該下台！」。

無論是安倍夫人擔任森友學園名譽校長，政府賤賣國有地給森友學園，安倍友人擔任理事長的加計學園破例在國家戰略特區設獸醫系等，都被懷疑有官說、上級施壓之嫌。

前民主黨幹事長小澤一郎17日在記者會上表示，「現在還若無其事地進行國會審議，到底是怎麼一回事呢？」「已有超過7成的輿論認為安倍不可信賴，在野黨應該力促安倍下台才對。」

自民黨內已傳出麻生辭職在所難免的說法。《朝日新聞》引述某位前大臣的發言指出，「這是見不到底的泥沼，以麻生的性格來看，他應該會在整理就緒後自行請辭吧」。

(中時 )

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