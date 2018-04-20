反對惡版勞基法 台大學生連署5000份勞權公投連書

2018年04月20日 11:32 旺報 李侑珊

台大勞權公投陣線20日上午在台大校門口舉行記者會，抨擊勞基法修法，且指出修法惡果已逐漸浮現，台大校內職員和研究助理，不僅損失7天國定假日，校方更以人事成本增加為由、不顧勞資會議勞方代表反對，刪除原有的寒暑休福利，台大學生預計在6月底前，在校內蒐集到5000份勞權公投連署書，以青年之力一同捍衛勞權，反對惡版勞基法。

台大勞權公投陣線表示，民進黨政府在選前，號稱勞工是心中最軟的一塊，但執政兩年來，卻看到政府不斷打壓勞工權益的政策，從刪減7天國定假日，到最近的勞基法修惡，無疑是讓台大勞工面臨更加惡劣的勞動條件，進一步踏向血汗低薪的深淵。

台大勞權公投陣線稱，依照2017年行政院國勢普查處的數據顯示，青年失業率是平均失業率的3倍之多，高達12.4%，勞動部的調查也顯示，15至29歲的青年工人平均月薪也僅有2萬9427元。

勞基法修惡的後果已逐漸浮現，台大勞權公投陣指出，台大校內職員和研究助理不僅是損失7天國定假日，校方以人事成本增加為理由、不顧勞資會議勞方代表反對，刪除原有的寒暑休福利，如此不只職員、助理實質工作時數不減反增，加班後還只能以補休替代。

台大勞權公投陣說，許多企業主及大學視勞基法為無物，學生族打工連基本時薪都是奢求；青年學生畢業後要面對的校內外惡劣就業環境。更何況，這個號稱「過勞死版本」的勞基法修惡，還不能使許多企業老闆感到完全滿意。

對此，台大勞權公投陣訴求，在台大校內推動勞權公投運動，6月底前蒐集到5000份連署書，此外也將在4月30日中午，於台大校內舉行勞權遊行，為公投宣傳及五一勞動節造勢。

(旺報 )