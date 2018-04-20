MLB》賈吉開轟再破紀錄 助洋基撂倒藍鳥

賈吉轟本季第5轟，再度打破馬奎爾紀錄。(美聯社)

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中時電子報

儘管沒跟史坦頓(Giancarlo Stanton)連上線，賈吉(Aaron Judge)的鋒芒依舊耀眼，洋基今(20日)在主場迎戰藍鳥，雙方低比分、先發「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)投不滿5局的情況下，賈吉挺身而出轟陽春炮，助洋基4比3險勝，賈吉成為史上最快打出生涯第61轟的打者。

比賽前5局，雙方比分咬得緊，洋基僅以1分領先，面對團隊總得分在聯盟排前五的藍鳥，只贏1分顯然不保險。到了7下，賈吉1出局後上場，逮中前隊友克里帕(Tyler Clippard)的紅中偏低指叉球，轟出左外野距離394英呎、飛行速度105.8英里的陽春炮，助洋基領先達2分。

這發全壘打，是賈吉本季第5轟，更是他生涯第61號全壘打；日前賈吉才超越前輩馬奎爾(Mark McGwire)紀錄，改寫大聯盟最快60轟紀錄，如今他用199場敲61轟，再打破馬奎爾204場61轟紀錄，寫下聯盟最快61轟紀錄。

洋基8上換羅伯生(David Robertson)中繼，他小遇亂流讓藍鳥攻得第3分，不過沒讓傷害擴大；結果來看，顯得賈吉那轟至關重要，沒有那一轟，洋基就不是被追到1分差，而是讓藍鳥追平了。最後查普曼(Aroldis Chapman)登板救援，連3K替洋基守住勝果。

賈吉3打數1安、1打點，另選到1保送、吞1次三振，打擊率3成39，開季至今出賽17場，只有3場無安打。值得一提是，前兩場對馬林魚打得低迷的史坦頓，此役打4棒指定打擊，總算在洋基球迷面前敲安，3打數貢獻1安，而且沒有吞下三振。

(中時電子報)

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