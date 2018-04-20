重判22年創食安史最高刑 黑心油強冠老董想翻案被駁回

強冠公司劣質豬油案，董事長葉文祥(中)判刑22年，聲請再審遭駁回。 (報系資料照)

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中時

老牌油品大廠、高雄強冠公司將精煉劣質油摻入豬油販售，4年前引發全台食安風暴，強冠董事長葉文祥被重判有期徒刑17年和5年可易科罰金刑，創我國食安案件最重刑度紀錄後，葉聲請再審並要求停止執行刑罰。案經最高法院審結，認定本案沒有推翻原確定判決的事實，及可動搖原有罪確定判決的重要證據未審酌，駁回葉的抗告確定。

本案起因強冠公司，4年前購入屏東地下油廠業者郭烈成收購動物飼料用油、餿水油、皮革油攪拌而成的劣質油品，改製成「全統香豬油」等產品，販售給全台285家下游廠商，不法獲利超過4000萬元，引發黑心油風暴，案經法院審判，2017年9月13日，葉文祥被依刑法285個「加重詐欺罪」，和食品安全衛生管理法的「摻偽假冒罪」，重判得坐牢的17年徒刑，和5年可易科罰金刑；強冠公司並被判罰金1.2億元確定，創下我國食安案件史上最重刑度紀錄後，葉文祥一度喝清潔劑自殺獲救。

他不甘被判重刑，去年聲請再審和停止執行刑罰，為高雄高分院裁定駁回。

案經抗告，最高法院審理後，認為原裁定認定，本案沒有可推翻原確定判決的新事實，以及可動搖原有罪確定判決的重要證據未審酌，葉未具體指摘原裁定有什麼違法或不當，抗告無理由，20日裁定駁回，全案確定。

(中時 )

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