NBA》絕對爆冷！聯盟首支聽牌球隊竟是鵜鶘

拓荒者後衛利拉德的上籃，遭到哈勒戴、安東尼戴維斯(右)兩名鵜鶘球員阻攔。(美聯社)

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中時電子報

前兩戰在客場爆冷贏球的鵜鶘，20日回到自家主場，繼續發揮強大進攻能力，靠著「一眉哥」安東尼戴維斯與米洛提奇領軍，鵜鶘119比102痛扁拓荒者，摘下季後賽首輪3連勝，搶先成為聯盟首支宣告聽牌球隊，拓荒者危險了！

一回到紐奧良主場打季後賽，鵜鶘開賽就很強勢，首節打完，就取得36比20大幅領先，儘管安東尼戴維斯一度因為左手指撞傷退場治療，他卻馬上回到球場拚戰，與上半場狂飆21分的米洛提奇，攜手穩住鵜鶘場上領先優勢。

比賽來到第3節，鵜鶘一度擴大領先到25分，儘管拓荒者靠著「雙衛」利拉德、麥科倫，縮小落後差距到15分，可惜安東尼戴維斯決心不讓勝利溜走，繼續帶傷留在場上奮戰，末節更把領先差距拉大到31分，勝負已無懸念。

身為西區第6種子的鵜鶘，能從西區第3拓荒者手上摘3連勝聽牌的關鍵人物，當然是安東尼戴維斯，他貢獻28分、11籃板，繼續幫助鵜鶘在少了考辛斯的逆境中創造奇蹟，米洛提奇也拿30分，隆多與哈勒戴各有16分。

鵜鶘20日能在主場痛宰拓荒者另一主因，在於創造隊史季後賽新高的16次抄截紀錄。接著鵜鶘22日續在主場進行第4戰，尋求率先挺進第2輪機會，沒路可退的拓荒者，只能努力延長戰線避免提前淘汰命運。

(中時電子報)

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