公立收容所零撲殺政策滿周年 北市爆籠率居六都第二

動督盟20日舉行記者會，公布「全國公立動物收容所與動物福利調查報告書」。（吳堂靖攝）

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浪浪哭哭！公立動物收容所「零撲殺」政策滿周年，台灣動物保護行政監督聯盟20日公布執行成效，6都之中，台北市爆籠率高居第二、收容所死亡率為10.70%，去年更有179隻狗被安樂死，安寧小組執行流程也未明確揭露，議員痛批柯文哲友善動物城市政策跳票！

動督盟20日舉行記者會，公布「全國公立動物收容所與動物福利調查報告書」，其中台北市去年安樂死率增至5.52%，爆籠率在6都中也高居第二，原收容數610隻，去年爆籠率多達4次，最高一次擠入640隻，北市公立收容所死亡率高達10.70%，動督盟質疑「說好的動物友善城市呢？」

議員許淑華表示，台北市虐待動物事件頻傳，現行的動保非常落後，令人匪夷所思，身為首善之都應有所作為，透過公私力量的合作，推動生命教育的關懷。

議員王欣儀表示，北市在推動校犬計畫上，6都中連續3年墊底，3年來僅增加6所，動保處應透過出示狗狗健康報告、消毒方式等，消除學生、家長及社區疑慮，提升犬隻認養率。

動保處長宋念潔表示，人道撲殺率部分，目前已研擬「台北市動物之家收容犬貓人道處理評估及執行草案」，提升人道處理認定標準、且須經所有委員同意才可執行，最快於下個月上路。

宋念潔指出，爆籠問題將從減少入所量、增加出所比率兩部分著手，除了推動絕育補助、重罰棄養，也將編列預算增加清潔、獸醫、餵食人力等，藉以提高收容動物生活品質。

(中時 )

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