查爾斯終獲認可？ 女王：望他成英聯邦新元首

昨日在大英聯邦領袖峰會演說的英女王伊莉莎白二世。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美聯社（Associated Press）報導，大英聯邦（Commonwealth）領袖峰會於昨日召開，身為53個成員共同元首的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）出席、並在白金漢宮（Buckingham Palace）發表演講，令外界感到意外的是，女王在演說中向前殖民地領袖們「推薦」查爾斯王儲（Prince Charles），希望大家支持他成為未來英聯邦的新任元首。女王此舉，也引起英美媒體高度關注，是否與查爾斯王儲即位有關。

伊莉莎白二世表示，「我希望，未來大英聯邦應持續，為下一代提供穩定安全的世界秩序。並讓查爾斯王儲繼續承擔，我父親（喬治六世）從1949年開始的重責大任。」

英女王伊莉莎白二世（圖左）與查爾斯王儲（圖右）共同出席峰會。（圖/美聯社）

出席大英聯邦峰會，英國首相梅伊（圖左）與女王伊莉莎白二世（圖右）並肩而坐。（圖/美聯社）

高齡91歲的女王伊莉莎白二世，是英王喬治六世（King George VI）的掌上明珠，在父親於1952年去世後，接下聯合王國王位與大英聯邦元首的職務至今。與擁有希臘王室血統的愛丁堡公爵菲利普（Duke of Edinburgh, Prince Philip）相戀結縭70多年，兩人育有3子1女，包含查爾斯王儲（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯公爵（Prince Andrew）和愛德華伯爵（Prince Edward）。

英國女王伊莉莎白二世（圖右）接見加拿大總理杜魯道（圖左）。（圖/路透社）
查爾斯王儲夫人卡蜜拉，也出席大英聯邦女性高峰會。（圖/美聯社）

雖然高齡91歲、但行動力依然旺盛的女王，始終不願鬆口或提前傳位給長子查爾斯。也讓不少英媒揣測，曾認為本就不喜查爾斯的菲利普親王與不愛卡蜜拉（HRH Camilla）的女王，有可能想跳過王儲，直接傳位給人氣與支持度更高的長孫劍橋公爵威廉（Prince William, Duke of Cambridge），讓這位「待位最久」的王儲始終不被外界看好。如今女王這一席話，似乎間接肯定了查爾斯的地位，也讓人好奇，有意與菲利普逐步退休的女王，是否會釋出更多權力給查爾斯。

(中時電子報)

文章來源：Queen backs Prince Charles to follow her as head of Commonwealth

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