丁守中：台海情勢趨緊張 雙城論壇不能停辦

2018年04月20日 11:38 中時電子報 綜合報導

中共解放軍昨日在台灣海峽進行實彈軍演，並疑似直指行政院長賴清德近期發表台獨言論，台北市長參選人丁守中今天表示，賴清德一而再、再而三逞口舌之快，目的不過是政治利益考量，爭取台獨教主地位，卻犧牲全台灣民眾利益。他強調，大陸軍演向來有針對性，從過往先例來看，往往先抗議、發布威脅警告，隨後即可能展示軍力、升高衝突，「台灣沒必要走向這一步」。

他並強調，近期台北市長柯文哲似與民進黨已達成默契，台北與上海之間雙城論壇因各種阻撓而可能停辦。但越是在緊張時刻，兩岸越應該有民間交流，因此他主張雙城論壇不但不能停辦，而且一定要辦，不能放任柯P瞻前顧後、選舉算計。

丁守中也說，如果他當選市長，不但會繼續加強雙城論壇交流，其實包括北京、深圳都有很多台商，台北都應該與之加強合作交流，甚至局處實務階層合作也應加強。同時不光是兩岸，台北應針對國際各重要城市、特定產業，積極推動城市交流，並與台商對接，以提升城市競爭力。

丁守中昨日（19日）在接受飛碟電台唐湘龍時間專訪時作了以上表示。他指出，中國大陸是台灣投資最多的地方，也是台灣經濟最主要的順差來源，大家同文同種，幾十年交流下來，通婚案例更是很多，因此兩岸之間應保持良性互動，不應搞對立、搞對抗。面對中國崛起，台灣更應該拿出智慧，讓兩岸好好相處。

他也批評，賴揆一連串在立法院關於台獨工作者之類的談話，並大搞實質的去中國化，只會造成兩岸不必要的緊張。中共目前是在展示軍力階段，讓人擔憂下一步是否就是升高衝突。

(中時電子報)