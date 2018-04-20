中市西屯區廟宇助花博卡收件 擴大協力點

2018年04月20日 12:16 中時 盧金足

台中市花博卡申請數量已超過80萬張，市民接受度及申請量都十分踴躍，西屯區公所為方便民眾就近申辦不一定得親自到區公所才能申辦，已協調各里辦公處繼續收件，同時也在西屯區香火鼎盛的五路財神武兌宮設點開放民眾填寫收件，農曆的初一、二、十五、十六則在惠來里福德祠由區公所人員現場收件，陸續將擴大到各廟宇及社區大廈。

西屯區長何國裕表示，花博卡早鳥票已賣出數十萬張，今年世界花卉博覽會開始營運之後，必然會造成轟動引起參觀熱潮，市政府提供給市民最大的福利是持花博卡第一次入園免門票

，現階段沒有申請花博卡的民眾屆時一定會提出申請，但花博卡的資料串連及製作需要作業時間，恐怕會造成塞車狀況，區公所希望將申辦人潮引導到現階段消化，年底只需輕輕鬆鬆拿著花博卡入園參觀，享受世界級花卉盛事。

台中市發行之花博卡不僅可供市民花博入園使用，亦具有悠遊卡及未來結合市政服務和特約商店消費折扣優惠措施之功能，自開辦以來，花博卡申請獲得市民熱烈反應。

西屯區公所為擴大服務市民，除周一至周五上班時間在區公所一樓設有專櫃受理申請外，區公所也在思考提供民眾更便捷的申請管道，所以規劃結合廟宇、商店、社區大廈及其他公務單位，由區公所提供申請書，請各點代為收件，區公所定期到各點收回整理，歡迎民眾多加利用。

(中時 )