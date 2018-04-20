戀戀火金姑 雙溪不插電音樂會明登場

2018年04月20日 12:01 中時電子報 劉峻谷

新北市雙溪區，每年4-5月有3個星期是火金姑最繽紛發亮的時候，明(21日)天下午三時，雙溪將有一場「火金姑不插電音樂會」，《戀戀火金姑》紀錄片導演張博鈞，透過影片和現身說法螢火蟲生態，創作樂團「藍呂」演唱螢火蟲之歌。

雙溪火金姑不插電音樂會活動海報。 圖／新北市綠色生活協會

新北市綠色生活協會總幹事簡淑慧表示，雙溪的寧靜自然環境，適合螢火蟲生長，成為賞螢天堂，如何讓這美麗的賞螢秘境繼續維持健康自然的環境是當務之急，因此邀請紀錄片導演張博鈞和大家分享他觀察螢火蟲生態的心得。

綠色生活協會總幹事簡淑慧指出，張博鈞長期關心生態環境，不僅深入台灣山村，也曾探訪俄羅斯西伯利亞北極圈內的保護區。張博鈞明天將在不插電音樂會中播放紀錄片，暢談他的賞螢經驗。

「戀戀火金姑」紀錄片導演張博鈞，曾經探訪俄羅斯西伯利亞北極圈內的保護區，指著牆上壁紙各國科學家的簽名。 圖／張博釣提供

火金姑不插電音樂會，還有熱愛鄉土的創作樂團「藍呂」，繼創作演唱《雙溪尚水》這首歌，再度創作螢火蟲之歌。綠色生活協會理事長柯棟山也為這場活動創作閩南語詩「火金蛄，飛去佗，伊講無欲飛去佗，只是想欲慢慢仔飛，你若飛，我就綴，輕鬆行路毋免揣，自由的溪水來相陪。」

明(21日)天下午有空到雙溪走走，「不插電音樂會」在雙溪渡船頭土地公廣場開唱，除了有小溪流水聲伴著悠揚的樂音，在地有機小農也會到場擺設綠色生活市集，分享友善農耕的生態小點心。

火金姑不插電音樂會

地點：雙溪渡船頭土地公廣場(泰昌街1號)

1500-15:30 火金姑不插電音樂會part1~雙溪尚水/藍呂

1530-16:00 猜猜誰偷吃了日照雞(綠保短片)/張博鈞導演、日照有機農場

1600-16:30 火金姑不插電音樂會part2~螢火蟲之歌/藍呂

1630-17:30 戀戀火金姑/張博鈞導演、簡淑慧

(中時電子報)