口交也會罹病！愛滋泰女非首例 疾管署去年揪2人

防止愛滋透過嫖客擴散，警方發動掃黃行動，破獲一處越南籍、大陸籍女子賣淫處所。（本報系資料照/程炳璋翻攝）

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近來連續出現2起泰國籍女性「珮蒂」和「艾莉絲」，來台從事非法性交易，上門的嫖客可能破百人，由於2人均為愛滋感染者，也引發社會恐慌；然而，疾管署資料顯示，去年也揪出2名越南籍和泰國籍的賣淫女，被抓後發現也是愛滋感染者，提醒民眾，無論是何種性行為，唯有透過全程正確的使用保險套，才能避免罹病。

日前泰籍賣淫女珮蒂到台東非法接客，被逮後被發現感染愛滋，來自台東的民進黨立委陳瑩，也於上周的立院衛環委員會中，就此事要衛福部官員積極處理；沒隔幾天，又爆出另名泰籍賣淫女艾莉絲，到台南非法接客，且同樣感染愛滋，由於接客數不少，考慮到可能有嫖客進行「無套」的性交易，衛生單位急呼籲這些嫖客進行愛滋篩檢。

然而，上述2人並非近年首見，根據疾管署資料，去年也有2名越南籍和泰國籍的女子，來台進行非法性交易，被逮後遭驗出愛滋，但並未接獲有嫖客因此遭感染的通報。

疾管署防疫醫師李品慧表示，國內目前並未特殊限制愛滋感染者來台，為了保障自身健康，呼籲民眾在每次性行為時，務必「全程」且「正確」的使用保險套，才能避免自己感染愛滋，同時也能預防B肝、C肝，和淋病、梅毒等性病。

「無套口交也有感染愛滋的風險」，李品慧進一步強調，不安全性行為感染愛滋的風險約千分之1，其中肛交的接受者、風險約千分之5，陰道交風險約千分之1，口交的感染風險約萬分之1。

疾管署提醒，若發生不安全的性行為，應在72小時內就醫接受評估，並在時間內接受暴露後的預防性投藥（PEP），保護效果可達8成，但需用藥28天、自費約1.5～2.5萬元，目前全台有54間醫院提供相關服務，民眾可上疾管署網站查詢。

(中時 )

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