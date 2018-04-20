老宅新氣象！各國型男相會台北打造都市桃花源「TAHOJA」

2018年04月20日 12:15 中時 徐力剛

港式傳統小吃「喀嚓燒腩仔」做工繁複，售價290元／道。（徐力剛攝）

「喝一杯醉牛」以紅酒燉牛肉為靈感發想，售價280元／道。（徐力剛攝）

人氣餐點「進擊牛魔王」（圖左）、「煎封金目鱸」（圖右），售價依序為280元／道、480元／道。（徐力剛攝）

「松露卷子酥」外層酥脆，入口菇類香氣充斥口中，售價240元／道。（徐力剛攝）

小點「游龍穿戲鳳」適合作為下酒菜品嘗，售價60元／支。（徐力剛攝）

特製調酒「小親親」（圖左）、「綠巨人」（圖右），售價依序為240元／杯、280元／杯。（徐力剛攝）

香港調酒師熊安淇（Keith）現場示範製作調酒。（徐力剛攝）

咖啡職人小林貴典（TaKa）調製咖啡飲品，展現日本職人專注精神。（徐力剛攝）

咖啡「群馬之夏」充滿濃厚日式風情，售價185元／杯。（徐力剛攝）

老台北人熟悉後火車站，時間更迭幾經變革，坐落其中創意餐酒館「TAHOJA」今年初正式營運，主打無國界料理，由4個抱持各自理念大男孩，建構出專屬夢想空間。

由70年老屋改建而成的TAHOJA，清晨陽光灑落白色建築格外耀眼，推開門扉緩步走入，室內狹長型挑高設計，增加視覺空間感，2層樓建築可容納78席座位，貼心提供2人、4人及多人聚會長桌，提供消費者多樣化選擇。

其實TAHOJA三個音節念起來就是台語「太好吃」，拆開則是Taiwan、Hong Kong、Japan縮寫，結合香港調酒師、創辦人、主廚與日本咖啡職人相聚台灣，帶來全新味覺盛宴。

從事旅宿業起家TAHOJA創辦人林維源（Mark）表示，TAHOJA自創立之初，秉持人與人「交流」精神，讓室內充滿歡樂氛圍，打造都市桃花源。林維源也分享，TAHOJA教育訓練期較長，約需2個月時間，強調「外場員工是餐廳親善大使」，鼓勵員工多與顧客交流，更能貼近消費者的心。

每天現做「喀嚓燒腩仔」做工繁複，精選5層豬五花，醃漬後多次烘烤去除多餘脂肪，厚切燒腩仔外皮酥脆，肉質肥而不膩，搭配芥末醬品嘗風味一絕。喜愛海鮮消費者不可錯過「煎封金目鱸」，主廚嚴選金目鱸入饌，先煎後烤確保魚皮酥脆，最後淋上港式燒汁提味。

燉飯「進擊牛魔王」則加入牛腱、牛舌、牛小排等食材，混合牛骨高湯製作，入口濃郁牛肉香氣直衝腦門，可品嚐到義大利米米心微硬口感，讓人一口接一口停不下來。創意料理「喝一杯醉牛」選用牛舌最軟嫩舌根部位，與牛腱一同燉煮，久燉牛舌完整吸附醬汁精華，紅酒餘韻繚繞舌尖。

餐酒搭配有畫龍點睛之效，TAHOJA型男調酒師熊安淇（Keith）大有來頭，

先前服務於世界50大酒吧Ozone，具備10多年調酒經驗。是什麼吸引他放下熟悉一切來到台灣？他笑著說，應該是骨子裡不安定靈魂吧！當初選擇調酒作為職業，也是看上酒吧特殊魅力，每晚來到酒吧的人們，身上背負不同故事，在酒精催化下，透過言語交流訴說人生，也希望藉由轉換不同國家工作，深入了解當地特色與文化。

Keith推薦戀愛中男女嘗試調酒「小親親」，粉紅色澤調酒以伏特加為基底，搭配草莓甜酒、白薄荷糖醬與蔓越梅汁，杯緣外塗抹80%黑巧克力粉末，品飲時嘴角自然沾上粉末，宛如唇印般既視感十足。

餐廳另一大亮點為手沖咖啡，咖啡職人小林貴典（Taka）來自日本群馬縣，展現日本職人精神，店內所有咖啡豆皆為親自烘焙，無論是沖煮咖啡溫度、重量或沖泡時間皆恪守規範，帶來絕佳品飲體驗。特調咖啡「群馬之夏」以Taka家鄉群馬為發想，當地群山環繞自然景觀豐富，山頂積雪終年不化，飲品杯緣糖粒象徵白雪，咖啡中加入迷迭香、藍莓代表樹林與花卉，傳遞對故鄉情感。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )