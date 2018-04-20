花博早鳥票超夯！網友讚票券可愛搶收藏

2018年04月20日 12:15 中時 盧金足

2018台中世界花卉博覽會售票網站上線，早鳥票現熱烈販售中，民眾收到實體票券後，在花博臉書粉絲專頁留言「真可愛！」大讚設計漂亮，很有收藏價值，更有香港網友詢問購票細節，一定要來台中參觀花博。市府表示，早鳥票只要全票的半價，優惠價格175元，至4月30日止，可一日暢遊后里

、豐原、外埔3園區，民眾買早鳥票省荷包。

市府表示，實體票券繼之前最早鳥票推出印有「歐米馬」設計的票券後，這次早鳥票推出石虎家族弟弟「來虎」的樣式

，票券上印有來虎探出頭來的可愛模樣，相當吸睛，後續將再根據不同票種推出其他設計的票券。

現正販售的票券為早鳥票，除了可在統一超商i bon購票系統及GOMAJI團購網購買，售票網也正式上線，民眾可選購電子QR Code票券或實體票券，有10張以上票數需求者，則可選擇「大宗購票」項目。

購買實體早鳥票的網友收到票後，拍下照片在花博粉專上留言分享，開心的說「是可愛的石虎！」他在臉書上看到花博志工招募影片，覺得呈現出許多台中特色，吸引他進一步點至花博粉專頁面，獲悉早鳥票開賣訊息，打算和女朋友一起看展。

另名網友也在花博粉專PO出收到的實體票券照片留言「一回家就收到可愛的票券」，他說，自己想像中的花博是個可以到處拍照的童話世界，期待能有到另一個國度渡假的氛圍，他從網路新聞看到早鳥票優惠訊息，買了票規畫找在台中的友人前往觀賞。

此外，也有香港網友留言詢問購票細節，表示預計今年11月下旬到台中參觀花博；還有網友說，要推薦澳洲朋友來參觀花博。

市府表示，台中花博展期從今年11月3日起至明年4月24日，早鳥票175元優惠將於月底截止販售，民眾可透過花博官網、GOMAJI團購網或至統一超商7-ELEVEN門市ibon(線上或機台)購票，其中透過官網或大宗購票可購得花博實體票卡，歡迎把握機會踴躍購票。

花博票價資訊將陸續公告於官網，票務相關資訊可撥打免費專線0809-063727洽詢，市府邀請大家一起來「聆聽花開的聲音」。

(中時 )