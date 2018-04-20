長子夥老員工洩配方 葡萄王損失慘重

2018年04月20日 12:12 中時 蔡依珍

成立近半世紀的老牌生技大廠「葡萄王」，老董長子曾盛陽離開家族企業後，竟夥同2位老員工勾結「內鬼」，竊走「乳酸菌」秘密配方，前年11月在網路刊登並控訴內容物是「給豬吃的」，意圖使登上董座的弟弟曾盛麟難堪，桃檢依違反營業秘密法起訴4人。

曾任葡萄王總經理的二代長子54歲曾盛陽，2016年6月為破壞家族企業葡萄王的市場領先地位，涉嫌透過曾任葡萄王營業部總監、離職轉開生技國際公司擔任負責人的52歲陳男，找上在職的55歲林姓研發專員，竊取葡萄王「康貝兒乳酸菌」配方和比例等營業秘密。

曾盛陽從林姓老員工手中拿到配方比例後，交給過去在葡萄王擔任行銷部副理的44歲謝女，在以媽咪身份經營的個人部落格發表《恐怖的直銷益生菌配方》，指控相關菌種有害人體健康，吃了會傷身害命，甚至說是「給豬吃的」，上演「長子復仇記」，要使家族企業和擔任董座的親弟弟曾盛麟難看。

葡萄王公司發現後提告，桃園地檢署企業犯罪專組檢察官林鋐鎰，指揮桃園市調處偵辦，4人都坦承不諱，桃檢依逾越授權範圍重製及洩漏他人營業秘密罪嫌起訴。

葡萄王前董座曾水照育有2子1女，長子曾盛陽一路跟隨父親在葡萄王歷練，但派駐上海擔任總經理期間卻不堪虧損，老董找回在英國留學的次子曾盛麟，重新整頓、將老企業制度化，2014年曾水照過世後，「小王子」曾盛麟接班，大哥曾盛陽則出清股權黯然離開，前年底葡萄王爆出涉改標賣過期品，當時董事長曾盛麟親上火線強調是「家族內鬥、不實爆料」，但仍被依食安法200萬元重保，如今「內鬥」似乎是小王子扳回一城。

(中時 )