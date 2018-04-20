《全台最速報》軍人年改付委 最快下週委員會審查

2018年04月20日 12:00 中時電子報 綜合報導

◎軍人年改付委 最快下週委員會審查

為保證軍人年改草案今天能順利付委，民進黨團立委昨天凌晨就開始在議場前排隊，今天議場大門一開，綠委各就戰鬥位置，確保主席台不被霸佔，雖然藍委不斷抗議，並爆發推擠衝突，民進黨團仍順利將促轉會人事案、攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》草案付委審查，最快下周委員會就可排審。

◎關節炎美少女操刀 川崎症LINE貼圖上架

台灣川崎症好發率全球第三位，高雄長庚川崎症權威郭和昌創設的中華川崎症關懷協會為了讓更多人了解這個病症，委託罹患風濕性關節炎的21歲美少女黃瑀璇設計2套LINE貼圖，將川崎症眼紅、草莓舌、四肢末端皮膚疹的特徵融入可愛女娃、醫師娃娃，上架20天以來已有5萬5000多次收發紀錄，販售貼圖的收入將全部用來為川崎症病童提供更多照護及衛教。

◎有機與友農業發展論壇 促立有機農業法

雲林縣農民大學20日上午舉辦「有機與友善農業暨良好農業規範發展論壇」，探討《有機農業促進法草案》的立法，以及有善環境耕作的推動政策對有機農業末來發展的影響，除了討論現況與制度外，大家也紛紛提出諸多現實遭遇的困難，希望政府協助解決。

◎食物森林示範地 現萃精油療癒身心靈

位在新竹市建功1路、水源街口的「食物森林示範地」，20日上午舉行1場香草精油製作課程，環保局長江盛任與民眾一同採收示範地內的澳洲茶樹，透過簡易的精油萃取裝置，萃取天然精油，製作居家必備的天然藥草膏，讓民眾能善用食物森林天然的療癒力，保持身體健康。

(中時電子報)