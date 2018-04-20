內政部：身分證再設計 明起開放網路票選

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為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，內政部舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，明日起開放網路票選（網址https://identityredesign.tw/index.html），活動到5月11日截止，歡迎大家踴躍上網投票！

內政部表示，這次「身分證明文件再設計徵選活動」民眾投稿非常踴躍，從今年2月26日開放民眾投稿起，到投稿截止日，共收到1千多件民眾投稿，將分為初審及決審2階段，初審階段將透過明日開始的網路票選，由國人票選出最高票1件，及由評審團評審出7件，總共8件作品，每件作品發給獎金新台幣1萬元。

8件進入決審的作品，將由評審團及內政部、文化部與中央印製廠各推派1位代表，共同評審出人氣獎及創意獎各1位，獎金均為5萬元。並評審出設計獎1位，獎金12萬元，設計獎作品，將作為未來新式身分證設計參考的依據，歡迎大家踴躍一起來投票，透過公民參與，讓身分證的美學設計更符合大眾所需。

內政部強調，身分證明文件再設計線上票選活動（網址https://identityredesign.tw/index.html）總共只有21天，活動從4月21日起至5月11日23時59分止，本次投票須登入臉書帳號，每個帳號每日可投3票，歡迎國人把握機會，選出自己喜愛的設計，活動相關資訊也可上內政部戶政司全球資訊網瀏覽查詢。

(中時 )

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