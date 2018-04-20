7旬阿嬤遭騙要提領百萬　警費心阻詐護養老金

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中時

70歲的許姓阿嬤日前到台灣銀行霧峰分行提領新台幣150萬元，神情有異、不停講電話，保七員警前來關切，她堅領鉅款，但對用途說詞反覆。警方研判恐陷詐騙陷阱，苦勸拖過銀行結帳時間，阿嬤還憤撕提款單，警方通知家屬到場，阿嬤才說，她接到檢察官來電稱健保卡遭盜用，要交錢監管。阿嬤驚覺百萬養老金差點被騙，轉而向警頻頻道謝。

警方調查，阿嬤接到詐騙集團假冒檢察官來電，指稱她的健保卡遭盜用涉及刑案，要交付150萬給檢察官監管，才能證明自己的清白，不然就會被管收。阿嬤信以為真，在4月13日下午3時許至台灣銀行霧峰分行要提領150萬現金。

阿嬤在櫃檯前辦理提領，不但神情有異、還不斷講電話，銀行通報保七員警關心。阿嬤先向行員表示，領150萬元要給苗栗的兒子裝潢費用，但警方詢問又改口要借孫子週轉急用。阿嬤堅持領錢，但竟又不知道兒子電話，保七員警及銀行初步研判阿嬤恐陷詐騙集團陷阱。

警方不斷苦勸並拖延過下午3時30分銀行結帳時間，並告知當天是星期五，必須等星期一才能領錢，阿嬤氣憤得當場撕掉提款單。

警方通知阿嬤家人到場關心，突破阿嬤心防，她才說接到檢察官來電一事，警方不斷說明，阿嬤才恍然大悟是場詐騙，不斷感謝銀行及警方保住她的150萬元養老金。

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(中時 )

長子夥老員工洩配方 葡萄王損失… 扯！詐騙集團遣送回台搭商務艙 …

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