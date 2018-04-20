墾丁觀光爆紅又雪崩 魏德聖反思： 難道這是我的錯？

2018年04月20日 12:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

墾丁觀光從爆紅到雪崩，電影導演魏德聖最有感！ 2008年的一部電影《海角七號》讓他個人生涯鹹魚翻生，同時也帶動了墾丁的觀光熱潮，如今10年墾丁從純樸到繁華落盡，被不斷負面新聞醜化，魏德聖說，「這不知道是不是我的錯？」

天下雜誌報導，曾在《海角七號》電影中出現的夏都飯店，因為這部電影而打響了名號，夏都副總游智能說，自從《海角七號》上映後，墾丁就不一樣了。5.3億票房紀錄帶來了人潮和錢潮，墾丁再也沒有明顯的淡旺季，一年四季都是賺錢的好季節。

以電影創造了觀光風潮，魏德聖面對10年前後的墾丁，做了這樣的比喻。《海角七號》的效應來得太快，當地人沒有做好準備。每個都想趁機撈一筆，於是就出現「夜市的貨，卻賣百貨公司的價格」。

過去10年，魏德聖2、3年會去墾丁一趟，但從未在當地住宿。他提到，一次年節敗興而歸的經驗。他和老婆、兒子開車到恆春半島，晚上想找間飯店或民宿全都客滿，有房間的旅館三人一間要價近萬元，他們十分失望地在恆春吃了東西就回家。

魏德聖有時會認為，不知道這是不是他的錯，海角七號帶很多觀光客到墾丁，也帶很多人去墾丁買房並經營商店，當「產業起來時，就會有很多外來投機客，在地野心家出現。」

當地不願具名的官員認為，墾丁被遊客抱怨並非無的放矢，這是長久以來服務不好，消費者趁機反映對品質的不滿。面對墾丁的榮枯盛衰，儘管有許多人感到憂心，但魏德聖卻相信，「以前墾丁只有音樂季才有人，沒有觀光客也活得很好，這種地方韌性很強，一定會找到方法脫胎換骨」。

根據墾丁國家公園統計數字，2008年造訪墾丁人數為347萬人，最高峰是2014達到838萬人，但2016年呈斷崖墜落到583萬人。2014年靠觀光吃飯的住宿業者為892萬家，餐飲店家有4506家，兩者營業額合計達137億元。

(中時電子報)