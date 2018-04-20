蔡英文欲擺脫「中國製造2025」 網友譏金錢外交

2018年04月20日 12:24 中時電子報 陳弘美

中美貿易摩擦不斷升溫，川普更祭出「301條款」制裁大陸。外界認為美國這項舉動是劍指「中國製造2025」行動計畫，陸委會副主委邱垂正認為台灣應要謹慎評估風險；更有立委建議，政府應鼓勵台商回台投資。而總統蔡英文的首訪非洲或許就是契機開始，然而，網友似乎不領情，認為這是「金錢外交」。

「中國製造2025」行動計畫為大陸國務院「打造強國戰略第一個十年的行動

綱領」，要將大陸從「製造大國」建設成為「引領世界製造業發展的製造強國」的前瞻戰略。

據美國之音報導，大陸推動的「中國製造2025」行動計畫，將擴大吸引台灣高科技人才的外流；且國台辦在今年二月公布的31項惠台政策，第一條開宗明義將「台資企業參與中國製造2025行動計畫，適用與大陸企業同等政策」。

對此，邱垂正在立法院接受質詢表示，「政府將會密切注意大陸的31項惠台措施對台灣企業的吸引作用，以及後續的相關作為，並提醒台商在經營佈局時，應考量相對風險」。

而邱垂正的言論也或許展現在總統蔡英文率團出訪非洲友邦史瓦濟蘭的國是訪問上，蔡英文在宴請當地僑胞時強調，「台灣不會在非洲缺席，台灣有能力為史瓦濟蘭與整個非洲做出更多貢獻也應該積極參與這個具有高度潛力的市場」。

不過，蔡英文的「用心良苦」，網友似乎認為是「花納稅錢四處出國旅遊，英文可以但英九不行」；還有網友表示，「自己國家快完蛋了，還跑去給人錢」、「錢灑完了嗎」？不過，「連對岸都搞不定, 拼什麼外交」這句話能說明許多人的心聲。

(中時電子報)