失戀去KTV必點！10首聽到就讓人痛哭的經典情歌

2018年04月20日 12:38 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

10首讓人想起逝去愛情的經典情歌(圖/網路溫度計)

沒有過轟轟烈烈的戀愛，也有幾段難忘的戀情，有恨、有愛、有後悔、有遺憾，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點10首網友聽到就會想起逝去愛情的情歌，首首都是經典，簡直逼人痛哭啊！

10首撩動人心的情歌，讓你回到那一年的愛情：

10、于文文《體面》

離開也很體面

才沒辜負這些年

愛得熱烈

認真付出的畫面

這首歌最近恐怕在不少人歌單中不斷循環播放，大陸電影《前任3》的插曲《體面》歌曲一出，在2018年開春就創下超高成績，登上音樂播放平台華語新歌、單曲、即時榜冠軍。歌手低沉、淡淡的訴出情人分開後的心情，讓人聽了也想跟著哭...

由電影女主角演唱的《體面》，歌詞搭配電影劇情，描述一對戀人交往多年，進入愛情倦怠期，不是不愛了，而是碰上更多現實的問題，容易因為小事吵架、鬧分手，兩人對感情走向不同調，在激情淡去、冷靜後只希望能和平分手，能夠各有尊嚴的成全離開，成為互相祝福的好朋友，給予對方「體面」的未來。

9、劉若英《後來》

後來

終於在眼淚中明白

有些人

一旦錯過就不再

陪伴多少人走過失戀、分手低潮的「奶茶」劉若英，用她清亮、淡淡說故事的獨特嗓音唱出《後來》的後悔心情，描述情人之間曾經歷簡單、青春的美好愛情，卻因為深愛而受傷害，甚至是放不下尊嚴而分開，直到在未來每個日子裡，想起當年的甜蜜和幸福，不禁落淚後悔，因為錯過的人已回不來...

《後來》由知名作詞家施人誠填詞，一字一句間無澎湃激昂詞彙，反而是「梔子花、藍色百褶裙、星光、年少」等簡單平凡的生活用字，寫出情人之間的火花和錯過，曾經出現的、陪伴的、寵愛的都已經不在身邊，後悔的心情不斷吞噬每個夜晚，眼淚度過漫漫長夜，卻已經無法挽回。

8、周湯豪《帥到分手》

你說我不懂愛有什麼用

都是我活該

現在我只想要跟你掰掰

不再騙自己

這首在KTV、各大超嗨場合唱到翻掉的《帥到分手》，還以為是帥哥帥過頭而分手的故事，但其實創作者周湯豪想表達面對現實生活，看錢不看臉的世代，不論是多帥的人都可能被分手，而分開的理由還可能是什麼你太帥沒安全感的爛藉口，的確「感覺超悲哀」。

想起逝去愛情的十大歌曲中，唯一的電音搖滾《帥到分手》，歌詞淺白好懂，搭配輕快好記的旋律，在2016年一推出後成為大眾琅琅上口的名曲，也讓回歸的周湯豪一炮而紅，細看歌詞「你選擇向錢走 現實將我爆頭」吐露出在愛情中現實的無奈，也像在嘲諷另一半的勢利，畢竟你再帥也沒有用，最終仍可能是失敗的愛情。

7、薛之謙《演員》

可你曾經那麼愛我

幹嘛演出細節

我該變成什麼樣子

才能延緩厭倦

原來當愛放下防備後的

這些那些 才是考驗

又是一首稱霸KTV排行榜多週的情歌《演員》，歌詞淺顯易懂，描述情人交往的轟烈激情已過去，感情不復在卻拖著、假裝和以往一樣親密熱戀，且像是看出對方早已不愛自己，還硬是在這段愛情關係中不斷演著「我愛你」的偽裝情節，只好配合演出不顯得尷尬。

歌曲MV開頭用倒敘法拍出情人走到盡頭的陌生，從甜蜜的互動到感情走味，另一半像是演員繼續演著還相愛的一切，自己也只是配合演出一切如常，卻更顯露不愛了的殘酷，只是曾經那麼相愛的人怎會看不出其中的錯誤，透過薛之謙悲切哀怨的嗓音詮釋歌曲，聽來更讓人感到心酸。

6、陳淑樺《夢醒時分》

早知道傷心

總是難免的

你又何苦一往情深

因為愛情總是難捨難分

何必在意

那一點點溫存

短短幾百字的歌詞，不斷的重複旋律和訴說心情，道出對愛情的無奈和後悔，李宗盛的詞曲不複雜卻也雋永，猶如回首自己的戀情，投入全心全意愛上對方，卻是走錯路、受傷害更嚐盡苦痛，像是大聲喊話要把自己拉回來，別再陷入悲傷。

傳唱30年的經典情歌《夢醒時分》其實隱約有種激勵人心的作用，先痛徹心扉、後悔當初，只願在夢醒時分想起這些過去，但當一切天明，就不該再重蹈覆轍，提醒著你應該更有愛情自主的想法，因為誰能沒有受傷、苦痛，都是經過甜蜜和美好而有的結果，遇上錯的人、錯的時間就不該再浪費，向前看會有更好的未來。

5、岑寧兒《追光者》

如果說

你是遙遠的星河

耀眼得讓人想哭

我是追逐著你的眼眸

總在孤單時候

眺望夜空

人的一生沒有談過幾場轟轟烈烈的戀愛，也應該有難以言喻的單戀或是暗戀，想著那小小的心底住著一個人，在你眼中他無所不能，做什麼都很完美，在他面前你微小如塵埃，做什麼都害羞退縮，卻能夠因為愛，在背後默默支持、擔心和鼓勵，《追光者》就是這樣說出暗戀者的心情，用「影子」形容追隨的人，最容易被忽略，可是最形影不離。

配合電視劇《夏至未至》的角色人物，描述女主角將對男主角崇拜的愛慕之情深藏心底，不打擾、不搶鋒頭，只想默默地陪伴在對方身邊，那段青春匆匆歲月，單純、熱燙而直覺的感情，想來酸甜，也許可惜，但那也是人生旅途的一段美夢。

依序排名為五月天的《溫柔》、梁靜茹的《分手快樂》、五月天的《好好》、以及梁靜茹的《可惜不是你》。

(中時電子報)