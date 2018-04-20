松坂大輔燃燒123球飆7局好投 高中恩師哭了

2018年04月20日 12:43 中時電子報 蔡銘仁

松坂大輔將滿38歲、動過數次手術，身手不再是過去那個「平成怪物」，曾在橫濱高校帶過他、已經高齡73歲的渡邊元智，著實感觸良多，渡邊昨見證轉戰中日龍的松坂對戰阪神虎，最後7上滿壘飆出關鍵三振，他不禁感動的落下淚來，從這個打席，他感受到松坂對投球的執著。

松坂高中就讀橫濱高校時，17歲催出151公里速球，並在高三夏季甲子園決賽飆出無安打比賽，準決賽加決賽完投17局250球，助橫濱高校締造春夏甲子園連霸壯舉，贏得「平成怪物」的美名；當時橫濱高校的總教練，就是渡邊元智。

松坂返日加盟軟銀，三年僅在一軍投1場，當他堅持只當選手、決定告別軟銀時，外界普遍不看好。松坂原本乏人問津，最後到12月，才通過測試轉戰中日，並進到一軍先發輪值；他4月5日初登板對讀賣巨人，控球出現問題，用96球投5局被打8安失3分，送出5K、3保送吞敗。

相隔14天，松坂昨再度披掛上陣，狀況明顯回穩，前5局被打2安、失2分，表現不俗；然而，他投到7上球數破百，情勢急轉直下，一二壘有人時，解決掉大山悠輔抓到2出局，此時中日教練團疑似發現松坂有傷勢出現，急忙想上場關心。

不過，松坂舉起雙手，表意要教練回休息室，堅決留在場上；他隨後雖被敲安，陷入滿壘危機，但最後三振代打的上本博紀解危，振奮的右手握拳、拍手套替自己喝采。渡邊看到松坂的鬥志，忍不住落淚，「今天這場內容，對下一場會有幫助，我會跟他聊聊，真的很感動。」

只是松坂的好投，中日沒能給他回饋，最後1比2輸球，松坂苦吞二連敗。松坂力投123球，是今年頭一遭，但說到球數，他沒有特別的感覺，不過有覺得狀況更上一層樓；他的好表現，下一場先發可能是30日對橫濱DeNA。

(中時電子報)