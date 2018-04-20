松坂大輔燃燒123球飆7局好投 高中恩師哭了

松坂大輔昨熱投123球，飆7局失2分好投。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

松坂大輔將滿38歲、動過數次手術，身手不再是過去那個「平成怪物」，曾在橫濱高校帶過他、已經高齡73歲的渡邊元智，著實感觸良多，渡邊昨見證轉戰中日龍的松坂對戰阪神虎，最後7上滿壘飆出關鍵三振，他不禁感動的落下淚來，從這個打席，他感受到松坂對投球的執著。

松坂高中就讀橫濱高校時，17歲催出151公里速球，並在高三夏季甲子園決賽飆出無安打比賽，準決賽加決賽完投17局250球，助橫濱高校締造春夏甲子園連霸壯舉，贏得「平成怪物」的美名；當時橫濱高校的總教練，就是渡邊元智。

松坂返日加盟軟銀，三年僅在一軍投1場，當他堅持只當選手、決定告別軟銀時，外界普遍不看好。松坂原本乏人問津，最後到12月，才通過測試轉戰中日，並進到一軍先發輪值；他4月5日初登板對讀賣巨人，控球出現問題，用96球投5局被打8安失3分，送出5K、3保送吞敗。

相隔14天，松坂昨再度披掛上陣，狀況明顯回穩，前5局被打2安、失2分，表現不俗；然而，他投到7上球數破百，情勢急轉直下，一二壘有人時，解決掉大山悠輔抓到2出局，此時中日教練團疑似發現松坂有傷勢出現，急忙想上場關心。

不過，松坂舉起雙手，表意要教練回休息室，堅決留在場上；他隨後雖被敲安，陷入滿壘危機，但最後三振代打的上本博紀解危，振奮的右手握拳、拍手套替自己喝采。渡邊看到松坂的鬥志，忍不住落淚，「今天這場內容，對下一場會有幫助，我會跟他聊聊，真的很感動。」

只是松坂的好投，中日沒能給他回饋，最後1比2輸球，松坂苦吞二連敗。松坂力投123球，是今年頭一遭，但說到球數，他沒有特別的感覺，不過有覺得狀況更上一層樓；他的好表現，下一場先發可能是30日對橫濱DeNA。

(中時電子報)

NBA》馬刺哀兵出擊無效 勇士客場… NBA》頂薪合約飛了？尼克老闆預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。