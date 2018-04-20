不受景氣影響台中建材展熱鬧登場

為期4天的第四屆「台灣國際建築室內設計建材展」上午在台中國際展覽館登場。(林欣儀攝)

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今年建材展吸引上百家廠商參展，風格仍以健康、環保概念為主。(林欣儀攝)

第四屆「台灣國際建築室內設計建材展」今天在台中國際展覽館登場，吸引上百家廠商、600個攤位展出，特別的是，今年首次舉辦「台灣建築新秀獎」在會場頒獎，盼鼓勵新人。而受健康、環保概念影響，今年建材仍以綠建材為主。

這場展覽由台灣建築發展學會、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會、台中市室內設計裝修商業同業公會及台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會等單位共同舉辦，以「台中設計周」為主軸，連續4天展期，盼提供設計、建材與有興趣的民眾交流。

主辦單位指出，今年展區規畫更貼近民生，7大展區包括「廚具櫥櫃區」、「綜合建材區」、「藝術家俬區」及「衛浴五金區」、「智慧建築區」、「綠建材專區」、「石材陶瓷區」，特別的是，市府也在現場規劃「木創休閒區」盼推動相關產業。

台中市室內設計公會理事長吳文君指出，今年建材仍以健康、環保概念為發展主軸，而因應建築技術提升與室內設計蓬勃發展，客製化市場已逐漸取代早期大量生產，讓建材風格更多元化。

吳文君強調，即便市場景氣不好，但台中地區因捷運、水湳經貿園區及舊市區再生等諸多大型建設推動，不動產市場逆向看漲。

(中時 )

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