長榮賣張榮發18億元「總裁專機」 航程曝幕後買主？

長榮今日證實，長榮集團創辦人張榮發生前的「總裁專機」在上月底就已售出。(本報系資料照/陳信翰攝)

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中時電子報
張榮發生前專機轉售，掀起航空迷關注討論。(圖/取自 航空（攝影/旅行）日誌～Taiwan)

長榮集團創辦人張榮發逝世至今有2年，近日有航空迷透露，他生前造價18億元的「總裁專機」原機身編號即將除籍轉售。長榮今日證實此事說，該架私人專用客機在上月底就售出，但基於合約條款，無法透露更多資訊。根據該架N888YF航跡圖顯示，最後一趟航程飛往香港，傳出買主可能是港星成龍。

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臉書粉絲專頁「航空（攝影/旅行）日誌～Taiwan」發文指出，先前聽聞長榮航空有意出售，17日晚間有消息稱原機身編號即將除籍，褪去長榮白綠底的機身塗裝，顯示客機有極大可能將易主，引發航空迷討論，並指稱新機標號聽說是B-00777。

針對「總裁專機」傳出轉手消息，今日長榮航空對外確定，該專機已在上個月售出。據了解，編號N888YF的張榮發私人專機造價18億元，機齡16.3年，編號YF代表「榮發」的英文縮寫。當年張買入後還花3億元打造內裝，包括增加引擎推動、升級臥室、會議室等設備。

張榮發總裁專機傳出售 長榮回應

至於是誰接手這架「總裁專機」？據蘋果日報消息指出，從班機原編號的航跡圖來看，最後一趟航程是飛往香港，於3月27日上午10時5分從台北起飛，推測是新買家在進行試飛，且最近改裝的機尾還漆有「龍」字，因此有傳聞認為，成龍可能就是接手的幕後買主。

(中時電子報)

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