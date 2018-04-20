台大學生會：台大校務基金應撤除2億台塑投資 勿成為污染幫兇

台大學生會今（20）日與校內多個系所學生會、環境社團及校友會集結，在校內舉行反空汙遊行。（李侑珊攝）

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旺報

面對深澳電廠生態爭議延燒，台大學生會今（20）日與校內多個系所學生會、環境社團及校友會集結，在校內舉行反空汙遊行，要求政府重視空污所帶來的世代正義問題，並主動退回近期通過的深澳燃煤電廠一案，並且台大校務基金投資約2億台塑石化，學生呼籲校方應積極推動責任投資原則，不應成為空汙幫兇。

台大學生會會長林彥廷表示，現有台大校務基金，投資非常多高排廢、高污染產業，「應該負起社會責任的大學，不應該變相地成為空污幫兇」，校方不只應積極推動責任投資原則，並撤除對台塑企業的所有投資，並批評深澳電廠隊對生態、空氣造成嚴重汙染。

台大學生會永續部部長林孟慧指出，本次校內遊行主要呼籲4月22日世界地球日，主題訂定為「終結塑膠污染」，然而塑膠污染不僅造成生態危害，其製造過程帶來的大量空污問題亦不容忽視，再加上近年來台灣嚴重的空污問題不斷被揭露，人民也越來越重視空污所帶來的健康風險；「身為青年世代，我們不能漠然承受政府留下一個沒有乾淨空氣的未來！」

林孟慧進一步指出，政府從2005年開始監測PM2.5，2012年才正式將PM2.5納入管制範圍，但直到2017年所提出的跨部會「14+N空氣污染防制策略」，防空汙政策才略顯明確，但其中仍存在許多模糊空間，尤以中南部的空屋情況最為嚴重。

針對政府啟動深澳燃煤電廠的計畫，台大學生會呼籲政府，空污改善與能源政策密不可分，而能源政策應作通盤、長期的規劃，深澳燃煤電廠強烈關乎台灣未來30年的能源發展，其所產生的PM2.5更強烈危及周遭居民的健康，政府應立即主動退回深澳燃煤電廠的開發案，並積極面對能源轉型。

此外，林孟慧也提到，台大校務基金107年度資金轉投資事業，包括台塑石化、中國鋼鐵、亞洲水泥，總投資金額高達1.7億元，學生會與青年團體共同呼籲，台大應盡速推動校務基金責任投資，實踐其大學的社會責任，不應成為空汙幫兇。

台大風險政策中心執行長張國輝說，台大校務基金投資約2億元在石化產業上，但發展石化產業不只會汙染空氣，台塑集團總裁王文淵近期接任工總理事長，批評政府非核家園能源政策、環保議題民粹化，並未考慮環境與空氣汙染的問題，他呼籲台大校務基金應撤除對台塑的投資，避免淪污染的幫兇。

(旺報 )

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