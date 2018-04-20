神救援？! 羅智強：花木茂昆請出豬隊友

2018年04月20日 13:17 中時電子報 陳弘美

針對新任教育部長吳茂昆請出台灣超導前董事長陳輝堂為其辯護，羅智強在臉書上表示，「俗話說得好，說一個謊，就要說更多的謊來圓」。吳茂昆找陳輝堂出來護航，卻處處都是漏洞，這也可謂是「超級豬隊友了」！網友並留言，豬隊友行為要引以為戒。

羅智強並列舉二點如下：

首先，陳輝堂說，「美國王氏超導公司在募資說明核列李遠哲博士、朱經武博士、丁肇中博士、吳茂昆博士等華籍國際頂尖科學家為該公司董事」，西部超導公司是將台灣超導國際的董事及顧問列為公司陣容。

那何以在公開新聞以及募款說明書上，出現的是吳茂昆，而不是名氣更大的李遠哲、朱經武、丁肇中？羅智強諷刺，「別人都沒被移花接木，就花木茂昆被移花接木」？

其次，陳輝堂把所有罪過都推給王守田，説是「西部超導援用（台灣超導國際）前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，對吳造成困擾」。

羅智強引用《工商時報》2003年4月7日一篇題為「台灣超導與大陸合資成立西部超導公司」的文章，報導指出台灣超導國際和大陸西北有色金屬研究院合資成立西部超導時的董事長為陳輝堂。

羅智強戲稱，「本來花木茂昆請出了神救援，搞了半天原來是豬隊友」。底下網友留言表示，「豬隊友之可怕，引以為戒」、「出來混總是要還的」！更有網友諷刺吳茂昆「睜眼說瞎話，把人當白癡，無恥近神勇。果然是民進黨不可多得的人才」。

(中時電子報)