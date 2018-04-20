彰濱秀傳醫院第1萬名寶寶與首例3胞胎 回娘家慶生

2018年04月20日 13:41 中時 吳敏菁

彰濱秀傳醫院第１萬名寶寶及首例3胞胎，都是由婦產部主任林坤沂接生，20日上午在家屬陪同下「回娘家」參加慶生會，分享新生喜悅。院長葉永祥表示，醫院在偏遠的鹿港鄉鎮，營運十多年，在少子化的沿海鄉鎮，生產數突破一萬例及首例三胞胎誕生，對醫院婦產部是振奮人心的鼓勵。

歡慶彰濱秀傳紀念醫院接生的寶寶超過一萬名，及首例三胞胎誕生，20日上午院方於婦 女健康中心舉辦「萬寶寶及三胞胎慶生會」，秀傳醫療體系總裁黃明和親臨祝賀贈送紅包，一起切蛋糕慶生，場面相當溫馨。

住和美的謝小姐歷經懷胎31週又6天後，在2月23日剖腹產下兩男一女，體重1465公克、1490公克、1640公克，出生後皆入住到新生兒加護病房，經醫護人員用心照護下，成長到2300公克左右，並依每位寶寶狀況陸續出院返家。

彰濱小兒加護病房護理長陳妤晴表示，謝小姐的第一胎現已是5歲可愛女娃，面對第二胎要照護三名新生兒，需有多位家屬一同協助，醫護人員細心幫助多位家屬學習照料新生兒的居家照護。

另外，住在北斗的莊小姐在第二胎懷孕期間，配合林坤沂主任建議，一有產兆就來醫院待產，在4月8日自然產順利產下3290公克的男寶寶，成為彰濱第1萬名新生兒。醫師林坤沂表示，通常很多產婦生第一胎會待產較久，而第二胎以後的自然生產產程較短，因此一有產兆要盡快到醫院待產，免得發生急產。

彰濱秀傳紀念醫院已通過評定為中度級急救責任醫院，包括具備高危險妊娠孕產婦及新生兒。林坤沂主任表示，彰濱秀傳是彰化沿海地區急重症產婦、新生兒的後送醫院，可給予產婦專業的生產照護。

(中時 )