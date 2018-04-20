怪怪花瓶倒掛枝椏？農民伸手碰大隻虎頭蜂追出

2018年04月20日 13:41 中時 沈揮勝

園主沈詠為好奇靠近，想弄清楚是什麼動物的巢位。（沈揮勝攝）

結果一碰「杯具」了，瓶口斷裂，大隻的虎頭蜂衝出來。（沈揮勝攝）

衝出來的虎頭蜂又飛回檢視巢位受損情形，牠與「全世界最危險的昆蟲」中華大虎頭蜂外形一模一樣；專家暫定為中華大虎頭蜂山寨版「擬大虎頭蜂」。（沈揮勝攝）

中華大虎頭蜂圍攻蜜蜂的情形，畫面下半部已見蜜蜂橫屍遍野。（沈揮勝攝）

日月星舞探訪者多，且為咖啡講習重要基地，為避免意外發生，蜂巢已於19日傍晚摘除。（沈揮勝攝）

曾獲日月潭精品咖啡評鑑冠軍、魚池鄉知名咖啡農場「日月星舞」，負責人沈艷志、沈詠為父子日前在園區發現1個狀似倒掛花瓶的昆蟲巢位，19日因為好奇伸手碰觸，豈知開口處太脆弱出現斷裂，幾隻虎頭蜂瞬間衝出、還猛追數十公尺，所幸未受到螫咬。

這幾隻虎頭蜂陸續飛回巢位，並檢視已斷裂的「瓶口」後，又鑽進巢裡。但牠們的外觀，怎麼看都像是有「全世界最危險的昆蟲」之稱的中華大虎頭蜂。

在台灣，中華大虎頭蜂俗名台灣大虎頭蜂，因多築巢在地洞，也稱為土蜂。牠們除會攻擊捕食其他蜂類，也常因螫咬人類，導致重大傷亡！這次農民遭追逐竟能全身而退？引發好奇！

農委會林業試驗所蜂類專家陸聲山博士、曾是專業捕蜂人的日月潭知名生態解說員葉建興，以及養蜜蜂20多年、每天需面對並遏止各類虎頭蜂危害蜂箱的王智聰，從該蜂築巢位置、體型描述及習性，懷疑是台灣大虎頭蜂的山寨版「擬大虎頭蜂」。

陸聲山、王智聰說，擬大虎頭蜂的攻擊性不像台灣大虎頭蜂那麼猛烈，讓兩人得以逃過一劫；不過牠們還是相當危險，若沒必要絕不要去招惹。

陸聲山指出，擬大虎頭蜂與中華大虎頭蜂外觀幾乎一模一樣，除體型略小，一般人目測是很難分辨的；昆蟲大小因公母會有差異，不能當作判別物種的主要依據。

由於事件發生地在日月潭附近，林試所則在台北，陸聲山無法親睹個體作鑑定，雖然光看照片還是覺得牠們像台灣大虎頭蜂，但依據農民描述巢位及習性，初判「傾向於擬大虎頭蜂」。

日月星舞咖啡莊園經常有遊客到訪，且為魚池鄉「日月潭精品咖啡」之授課及培訓重要基地，為避免衍生意外，19日傍晚已將該蜂巢摘除。沈詠為說，將留作農業生態解說教材。

(中時 )