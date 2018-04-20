軍人年改付委 柯建銘：下週三先排公聽會

2018年04月20日 14:27 中時 鄭舲

軍人年改案今天上午在朝野衝突中付委審查，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨要求「先公聽、再審查」，下週三（25日）就會排公聽會，週四（26日）進行大體討論，再下一週委員會輪國民黨當召委，還有3次機會開公聽會。柯建銘說，原則上還是希望軍公教年改能同步在7月1日上路，但也不設定時程，先照程序審查，「來不及再打算」。

柯建銘今天中午接受廣播節目專訪，對於外界認為軍官退休俸率最高9成似乎「沒動大刀」，引起黨團內部成員不滿，柯建銘說，黨團成員內部共識是8成，後來逐漸提高，最後行政院版本是9成，黨團會尊重政院版本，也會持續內部溝通。

至於勞工年金改革何時處理？柯建銘說，勞工的部分最難處理，這會期應該是不可能。被問及是否與年底選舉有關？柯建銘表示，不管任何人執政都不敢處理這個問題，但總有一天要面對。

另外，促轉會人事同意權也在今天付委，對於主委被提名人黃煌雄因為黃世銘案遭時代力量立委黃國昌質疑，柯建銘表示，黃煌雄在民主運動的貢獻難以望其項背，身為後輩的黃國昌不該用一件事謾罵。且監委是獨立行使職權，彈劾案又是秘密投票，就尊重體制。柯建銘說，黃煌雄到立法院備詢時，他會問黃有關黃世銘案看法，但不是問投贊成或反對票，而是憲政體制問題。

(中時 )