清大防駭晶片產學聯盟簽約、人工智慧研發中心成立揭牌

2018年04月20日 14:07 工商 龍益雲

清華大學今 (20)日與巨量電子束直寫微影設備商荷蘭Mapper微影公司簽約，價值數十億元、全球第二台的巨量電子束微影設備將進駐實驗室，讓台灣成為全球第一個能開發與試產具有專屬「身分證」防駭安全晶片的國家。

除荷蘭Mapper微影公司，今天與清華大舉產學聯盟簽約的企業還有微影周邊設備供應商日本Screen及專精微影軟體編譯的美國Synopsys，共同宣告12吋晶圓巨量電子束直寫微影技術(MEB12)計畫正式在清華啟動，Mapper將是支持清大「人工智慧研發中心」的重要力量。

清大校長賀陳弘表示，今天簽約讓清大成為世界上首先擁有12吋巨量電子束直寫微影半導體製程研發能力的大學，人工智慧 (AI)、大數據物聯網及晶片安全是一體的3面，清大如今能整合並研發出安全性超越過往的晶片，等於打開了全新之門。

科技部在全台15所大專院校成立國際產學聯盟，設在清大的國際產學聯盟 (Global Research & Industry Alliance,GLORIA) 以「智慧生活」為發展核心，去年9月啟動招攬國內外產業及學術研究單位加入會員，透過會員制媒合，共享資訊資源，並將最新科研成果投入生產製造。

科技部次長許有進指出，大學院校擁有創新能力，這個能量要真正應用在產業界，且不只在國內，國際產學聯盟就是要為頂尖技術找到出海口。

清大研發長曾繁根強調，清大國際產學聯盟就像武林盟主，邀集產、學、研各路英雄好漢來到清大「論劍」，切磋生物醫學、半導體、AI及物聯網、能源、文創等5大領域的「武功」，第一階段已有9家公司及國家實驗研究院加入會員，如台達電為VIP會員，一般會員包括海華電子、金寶電子等，今年還可望引進國際級的跨國企業加入。

他說，學界除了盟主清大，已有東海、元智、中原、元培、中華、大華、明新、聯合大學和中國醫藥大學等9所學校加入產學聯盟。

(工商 )